高石あかり、強さと繊細さで独自の存在感放つ 「MIYASHITA PARK」イメージキャラクターに就任
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が「MIYASHITA PARK」の年間イメージキャラクターに就任。齋藤工、池松壮亮らに続き、独自の存在感を放つビジュアルでMIYASHITA PARKともに歩んでいく。
【写真】真剣な眼差し…力強い目力を披露する高石あかり
テーマは昨年に引き続き「NO MORE NORMAL. まっすぐ、はみだせ。」好きなものに、まっすぐでいること。同時に、その枠を越えていくこと。そんな「まっすぐ、はみだす」何にも染まらない自由さを、高石の持つ強さと繊細さで表現する。
起用にあたり、高石は「これまでのビジュアル全て、個性的でかっこよくとても好きだったので、自分も真剣に遊び心を持って撮影させていただきました」とコメント。ビジュアルデザインを担当した加藤氏は、「しなやかな気配と、静かな強さが交差するビジュアルを目指した」と明かした。
高石を起用したビジュアル広告は、きょう4月1日から2027年3月31日までの1年間、館内ポスターや館内サイネージのほか、交通広告などでも掲載される。
■高石あかり コメント全文
普段から足を運ぶ身近な場所だったので、お話しを頂いた際は驚きました。これまでの「MIYASHITA PARK」のビジュアル全て、個性的でかっこよくとても好きだったので、ブランディングメッセージの「NO MORE NORMAL. まっすぐ、はみだせ。」の言葉通り、自分も真剣に遊び心を持って撮影させていただきました。凄く楽しかったです！
■ビジュアルデザイン・加藤氏 コメント
今回のビジュアルでは、俳優・高石あかりさんの持つ強さと繊細さ、その両方をシンプルな構成で引き出しました。しなやかな気配と、静かな強さが交差する。何にも染まらない自由な世界に、高石さんが「まっすぐ、はみだす」ビジュアルを目指しました。
【写真】真剣な眼差し…力強い目力を披露する高石あかり
テーマは昨年に引き続き「NO MORE NORMAL. まっすぐ、はみだせ。」好きなものに、まっすぐでいること。同時に、その枠を越えていくこと。そんな「まっすぐ、はみだす」何にも染まらない自由さを、高石の持つ強さと繊細さで表現する。
高石を起用したビジュアル広告は、きょう4月1日から2027年3月31日までの1年間、館内ポスターや館内サイネージのほか、交通広告などでも掲載される。
■高石あかり コメント全文
普段から足を運ぶ身近な場所だったので、お話しを頂いた際は驚きました。これまでの「MIYASHITA PARK」のビジュアル全て、個性的でかっこよくとても好きだったので、ブランディングメッセージの「NO MORE NORMAL. まっすぐ、はみだせ。」の言葉通り、自分も真剣に遊び心を持って撮影させていただきました。凄く楽しかったです！
■ビジュアルデザイン・加藤氏 コメント
今回のビジュアルでは、俳優・高石あかりさんの持つ強さと繊細さ、その両方をシンプルな構成で引き出しました。しなやかな気配と、静かな強さが交差する。何にも染まらない自由な世界に、高石さんが「まっすぐ、はみだす」ビジュアルを目指しました。