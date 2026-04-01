【2026年4月の運勢ランキング】いちばん運がいいのは何月生まれ！？

占い師の七海波です。タロットカードを使って、生まれ月別に2026年4月の運勢とメッセージをランキング形式でお伝えします。

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2026年4月の運勢

カード名【法王】

新しい流れも受け止める

今月のテーマは「突然の変化に備える」

4月26日、変化と革命をもたらす天王星が、約7年ぶりに次の星座へと移動します。これまでの「安定」や「安心」を大切にしてきた流れから、「情報」や「コミュニケーション」を重視する流れへと切り替わっていきます。

その影響もあって、世の中全体にどこか落ち着かない空気が流れやすく、変化を感じる出来事が増えそうです。人間関係や日常の中でも、「これまで通りではいられない」と感じる場面が出てくるかもしれません。

でも、必要以上に不安になることはありません。自分の考えや気持ちを大切にしながら、柔軟に対応していくことが大切です。

変化はこれからの「当たり前」。軽やかに受け止めていくことで、新しい流れにうまく乗っていけるでしょう。

1位：12月生まれ

カード名

【太陽】

おおらかさが運を引き寄せる

今月のテーマは「おおらかな心」

星のもたらす大きな変化の中でも「大丈夫」と受け止められる余裕があります。慌てず落ち着いて行動できるあなたは、周囲にとって安心できる存在となるでしょう。

不安を感じている人に寄り添うことで、自然と信頼が集まり、チャンスや良い話が巡ってきやすい流れに。あなたの余裕ある姿勢が、結果的に運を引き寄せていきます。

2位：5月生まれ

カード名

【星】

心が向くほうへ舵を切る

今月のテーマは「目的地を変更する」

あなたの目の前にはふたつの道があります。ひとつはこれまでの延長。もうひとつは直感的にワクワクを感じる道。

これまでとはちょっと違うけれど、今よりもっと人生が楽しくなりそう。

あなたが楽しいと周囲も釣られてハッピーに。ハッピーを広げていきましょう！

3位：11月生まれ

カード名

【恋人たち】

必要なものだけを選び取る

今月のテーマは「契約更新」

続けてきたことや関係性を見直し、更新するか手放すかを選ぶタイミングです。なんとなく続けていたものの中に、負担になっていたものもありそう。

思いきって整理することで気持ちは軽くなり、本当に大切なものが見えてきます。無駄を省く決断が、これからの流れを整えてくれるでしょう。

4位：3月生まれ

カード名

【世界】

枠を外して道をひらく

今月のテーマは「取り外す」

思うように進まないと感じていたことも、少し視点を変えることで動き出しそうです。これまでのやり方や考えにこだわりすぎていたのかもしれません。

柔軟に見直してみることで、新しい方法や抜け道が見えてくるはず。力を抜いて進むことで、この先はもっと楽になっていくでしょう。

5位：4月生まれ

カード名

【魔術師】

ひとつだけ心に従ってみる

今月のテーマは「直感で選ぶ」

すべてを思い通りにするのは難しく、つい妥協が増えてしまいそう。でも、何もかも諦める必要はありません。

「これだけは大切にしたい」と思えるものをひとつ選んでみて。そこが満たされるだけで、気持ちは落ち着き、他のことにも余裕を持って向き合えるようになるでしょう。

6位：8月生まれ

カード名

【女教皇】

答えは静けさの中にある

今月のテーマは「冷静さ」

周囲が慌ただしく動く中でも、流されずにいられる落ち着きがあなたの強みです。ときに不安を感じる場面があっても、立ち止まって考えれば、自然と心は整っていくでしょう。

自分の感覚を信じて大丈夫。静かに見つめることで、迷いは少しずつほどけていきます。

7位：10月生まれ

カード名

【正義】

相手の熱もやわらかく受け止めて

今月のテーマは「折り合いをつける」

相手の言動やいい加減さが気になり、つい厳しく向き合いたくなるかもしれません。でも、強く正そうとするほど、関係はぎくしゃくしやすいときです。

少し肩の力を抜いて、「まあいいか」と受け止める余裕を持ってみて。無理に変えようとしなくても、時間とともに気にならなくなることも。

その柔らかさが、あなた自身を楽にしてくれるでしょう。

8位：6月生まれ

カード名

【運命の輪】

いったん止まって流れを整える

今月のテーマは「休む」

思うように動けなかったり、体調面でブレーキがかかることもありそう。無理に進もうとせず、今はしっかり休むことが大切です。

一度立ち止まることで、流れは自然と整っていきます。回復すれば、またスムーズに動き出せるはず。焦らず、自分をいたわる時間を大切にして。

9位：9月生まれ

カード名

【愚者】

あわてず、その場にとどまって

今月のテーマは「そこに留まる」

予想外の出来事に戸惑う場面があるかもしれませんが、慌てて動くほど状況は複雑になりやすいときです。

まずは立ち止まり、様子を見て。落ち着いてからでも対処は十分間に合います。焦らず対応することで、ダメージを最小限に抑えられるでしょう。

10位：1月生まれ

カード名

【悪魔】

手放さない強さを味方に

今月のテーマは「諦めない心」

思い通りにいかない出来事があっても、今のあなたには大切なものを守り抜く強さがあります。周囲に流されず、「これだけは譲れない」と思える気持ちを大事にして。

その想いは執着ではなく、前に進むための原動力。最後まで手放さないことが、道を切り開く力になるでしょう。

11位：2月生まれ

カード名

【月】

目をそらさずにひとつずつ立て直す

今月のテーマは「現実と向き合う」

これまで見て見ぬふりをしていたことや、なんとなく先送りにしていた問題に向き合うタイミングが来ています。戸惑いや不安もあるかもしれませんが、今なら立て直すことができます。

ひとつずつ丁寧に整えていくことで、未来は確実に安定へ。必要なときは、周りの力も頼って大丈夫です。

12位：7月生まれ

カード名

【隠者】

ひとりの時間が、次のご縁を育てる

今月のテーマは「ひとりを味わう」

周囲との距離を感じたり、孤独を感じる場面があるかもしれません。ただそれは、これまでの関係や環境を見直すための大切な時間です。

無理に誰かと繋がろうとせず、自分のための時間を大切にして。内面を整えることで、これからのあなたにふさわしいご縁が自然と引き寄せられていくでしょう。