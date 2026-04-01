「いつものは100円なのに！」2倍はさすがに勇気いる！お馴染みグルメの上位商品

レトルトのパスタソースは手軽さが魅力。ダイソーにずらっと並んでいるお馴染みのメーカーから、ちょっと特別感のある商品が登場しています。価格が倍なだけあって、香りやコクがしっかり感じられる仕上がり。お肉のゴロゴロ感もアップしていて、食べ応えも十分◎お店で食べるようなリッチな味わいで、かなりおすすめです♡

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商品情報

商品名：自慢のパスタ ポルチーニ薫る粗挽き牛肉のボロネーゼ

価格：￥216（税込）

内容量：120g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4902688243501

あのメーカーから上位商品！ちょっと贅沢気分♡ダイソーの『自慢のパスタ ポルチーニ薫る粗挽き牛肉のボロネーゼ』

手軽に済ませたい日のごはん、レトルトのパスタソースに頼ることも多いですよね。ダイソーの食品売り場では、コスパの良い商品が手に入るので助かります。

その中でよく見かけるのが、ハチ食品のレトルトパウチ。大容量で価格も抑えめ、気軽に使えるイメージを持っている方も多いはずです。

今回ご紹介するのは、そんなハチ食品の中でもちょっと特別感のある一品。いつもよりワンランク上を意識したようなパッケージで、売り場でもちょっと目を引く存在でした。

普段見かける商品と比べると価格は倍。少し迷うラインですが、その分どんな違いがあるのか気になり、期待を込めて購入しました。

湯煎で温める場合は、封を切らずに熱湯の中に入れ、3〜5分加熱します。電子レンジを使用する場合は、深めの容器に移し替え、ラップをかけて500Wで約1分加熱すればOKです。

食べる前から違いを感じる！香りとコクが芳醇！しっかり味で満足感アップ！

封を開封してみると、食べる前からもう違いを感じます…！

これまでのボロネーゼは、量がしっかりあって手軽にお腹を満たせる印象。親しみやすさはあるものの、風味や具材の存在感は控えめで、全体的に軽い仕上がりでした。

一方で今回のタイプは、食べる前からポルチーニの香りがしっかり感じられます。レトルト特有のにおいも抑えられていて、高級感がアップしている印象です。

内容量は120g。ボリュームはやや控えめです。たっぷりソースを絡めたい派の人や、大盛パスタを食べたい人には少し物足りないかもしれません。

その分、ソースが濃厚でリッチ！量よりも味わい重視という感じで、少量でもパスタに絡めるとしっかり味がのります。

粗挽きの牛肉は粒感があり、口に入れたときの食感もはっきり。デミグラスソースと赤ワインのコクがベースになっていて、そこにトマトの酸味が重なります。

濃厚な味なので、合わせるなら苦味のあるアイスコーヒーが相性よし。ソースの甘みや脂が引き立ちます。気分はまるでおしゃれなレストランにいるかのよう♡

全体のバランスがよく、本格的な洋食屋で食べるような奥行きを感じる味わいです。食べ応えもアップしていて、これまでのタイプよりも満足感があります。これはリピ決定です！

今回は、ダイソーの『自慢のパスタ ポルチーニ薫る粗挽き牛肉のボロネーゼ』をご紹介しました。価格は少し上がりますが、味の違いははっきり感じました。

とにかくおいしくて、また食べたい！と思える味わいで、おうちカフェ気分を満喫したい日のメニューにもぴったりです。気になる方はぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。