よく考えたな〜！まさかのクリップ付き！楽しみ方の幅が広がる100均アイデア商品
商品情報
商品名：ぬい用 うちわ ブラック
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：（大）：W38×D5×H45（mm）／（小）：W30×D5×H36（mm）／ゴム紐：25cm
セット内容：うちわ（大×2・小×2）／ゴム紐×1／うちわ用シールシート×1／台紙シール（大×2・小×2）／文字シール（大×3・小×3）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4582570221383
ダイソーのアイデアが光る！推し活グッズを発見
今回ご紹介するのは、ダイソーの手芸グッズ売り場で見つけた『ぬい用 うちわ ブラック』。思わず「よく考えたな〜！」と声が出てしまうほど、アイデアが光る商品なんです。
まず驚いたのが、まさかのクリップ付きという点。ただのミニうちわではなく、ぬいぐるみにしっかり固定できる仕様になっているので、推し活の幅が一気に広がります。
付属のシールを貼り付ければ、あっという間に推し活風のミニうちわが完成！早速使っていきましょう♪
ディスプレイでも現場でも映える！『ぬい用 うちわ ブラック』
このミニうちわは、ガーランドとして壁に飾れるのもポイント。ぬいぐるみと一緒に飾れば、お部屋の推し活スペースがぐっと華やかになります。
ちょっとした工夫で、空間全体の雰囲気がアップするのは嬉しいですよね。
また、筆者宅にあったタコさんのぬいぐるみにも持たせてみました。ミニうちわの裏面にあるクリップを、手に直接差し込んで装着しています。
洋服を着ているぬいぐるみなら、もっと簡単に取り付けることができると思います。服に引っ掛けて持たせるのはもちろん、付属のゴム紐を使って首から掛けてもGOODです。
今回はダイソーの『ぬい用 うちわ ブラック』をご紹介しました。
小さいアイテムなのに存在感があり、写真映えも抜群。推しのぬいぐるみが、まるでライブ応援中のような可愛い姿に大変身します♡
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。