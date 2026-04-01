よく考えたな〜！まさかのクリップ付き！楽しみ方の幅が広がる100均アイデア商品

ダイソーで見つけた推し活用のミニうちわが想像以上に優秀でした！クリップ付きでぬいぐるみに簡単に持たせられるだけでなく、壁飾りとしても使える便利アイテム。推し活やぬい撮りの幅がぐっと広がり、お部屋のディスプレイも一気に華やかに。プチプラとは思えないアイデアグッズなので、詳しく見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：ぬい用 うちわ ブラック

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：（大）：W38×D5×H45（mm）／（小）：W30×D5×H36（mm）／ゴム紐：25cm

セット内容：うちわ（大×2・小×2）／ゴム紐×1／うちわ用シールシート×1／台紙シール（大×2・小×2）／文字シール（大×3・小×3）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582570221383

ダイソーのアイデアが光る！推し活グッズを発見

今回ご紹介するのは、ダイソーの手芸グッズ売り場で見つけた『ぬい用 うちわ ブラック』。思わず「よく考えたな〜！」と声が出てしまうほど、アイデアが光る商品なんです。

まず驚いたのが、まさかのクリップ付きという点。ただのミニうちわではなく、ぬいぐるみにしっかり固定できる仕様になっているので、推し活の幅が一気に広がります。

付属のシールを貼り付ければ、あっという間に推し活風のミニうちわが完成！早速使っていきましょう♪

ディスプレイでも現場でも映える！『ぬい用 うちわ ブラック』

このミニうちわは、ガーランドとして壁に飾れるのもポイント。ぬいぐるみと一緒に飾れば、お部屋の推し活スペースがぐっと華やかになります。

ちょっとした工夫で、空間全体の雰囲気がアップするのは嬉しいですよね。

また、筆者宅にあったタコさんのぬいぐるみにも持たせてみました。ミニうちわの裏面にあるクリップを、手に直接差し込んで装着しています。

洋服を着ているぬいぐるみなら、もっと簡単に取り付けることができると思います。服に引っ掛けて持たせるのはもちろん、付属のゴム紐を使って首から掛けてもGOODです。

今回はダイソーの『ぬい用 うちわ ブラック』をご紹介しました。

小さいアイテムなのに存在感があり、写真映えも抜群。推しのぬいぐるみが、まるでライブ応援中のような可愛い姿に大変身します♡

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。