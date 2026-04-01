完封に貢献した谷口彰悟、想定外のゼロトップにも動じず「いち早く察知してやる」…イングランド戦は「大きな経験値に」

完封に貢献した谷口彰悟、想定外のゼロトップにも動じず「いち早く察知してやる」…イングランド戦は「大きな経験値に」