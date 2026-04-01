◆米大リーグ ブルージェイズ―ロッキーズ（３１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が３１日（日本時間４月１日）、ロッキーズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場した。

５回１死満塁で迎えた３打席目はカウント１―２から低めのスライダーを見送ったがストライク判定。メジャー移籍後、初めて自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）でのチャレンジを試みたが、ストライクは変わらず、見逃し三振に倒れた。日本人選手としてチャレンジしての失敗１号となった。

巨人時代のチームメートであるロッキーズの菅野が相手ベンチから見守る１打席目は２回先頭で迎えた。フルカウントから真ん中低めのスライダーで見逃し三振に倒れた。４回無死一塁の２打席目は左直だった。

メジャー挑戦１年目の岡本は２９日（同３０日）にメジャー１号をマークすると、前日３０日（同３１日）にもアーチを描いた。開幕から好成績が続くが「まだまだ始まったばかり。しっかり準備をしていきたい。日々、試行錯誤しながらやっているので、いい打席を増やしていけたらと思います」と冷静に見据えていた。

三塁の守備でも好プレーを連発し、存在感を高めている岡本。チームの連勝は３で止まっていた。攻守での活躍で再びチームを連勝街道へと導いていく。