◆米大リーグ カージナルス―メッツ （３１日・米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

メッツの千賀滉大投手（３３）が、敵地のカージナルス戦で今季初登板のマウンド。３回まで４安打２失点となっている。

先頭のウェザーホルトにカッターを右前に運ばれ、１アウト後バールソンを歩かせ１死一、二塁。ここで４番ウィンがバント安打を狙ってきたが、千賀は落ち着いて処理し三塁封殺。５番ゴーマンも左飛に打ち取た。

２回はすべて直球勝負。最速９９・２マイル（約１５９・８キロ）で３者連続空振り三振に仕留めたが、３回は３連打で２失点。ただ、２点を失った無死二塁からは後続を断って２点にとどめている。

昨季は開幕１２試合目までリーグ１位の防御率１・５９だったが、一塁ベースカバーの際に右太もも裏を痛め暗転。オールスター選出も欠場、復帰後は６・９０で３Ａ降格もあった。今季は先発ローテーション入りも当落線上かとも言われていたが、オープン戦３試合に９回２／３を６安打２失点の好投を見せて先発５番手に食い込んだ。

カージナルスとは３月７日にオープン戦で対戦、２回２／３を投げ２本塁打を浴び２失点だったが、本塁打を許した２選手はともにマイナー落ちしている。開幕４試合で２４点を挙げるなど好調なカージナルス打線。この日は左―右と交互になるジグザグ打線を組んできた。千賀がどう抑えるのか興味深い。