元フジテレビでフリーアナウンサーの加藤綾子（40）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。番組で着用した衣装を投稿した。

「『なぜそこ？＋』衣装です」と報告。「私服では黒多めですが 衣装で全身黒は初めてかも」とつづり、黒のシャツに、すそにかけて広がるデザインの黒パンツルックを公開した。

また別の投稿では「3月の衣装」もアップ。「春らしい色合いにうっとり」と鮮やかなショッキングピンクのハイネックトップスに、淡いピンクのロングスカート姿や、珍しいデザインの薄紫色ワンピースパンツルックも披露した。

ファンやフォロワーからは「足なが」「顔小さいなぁ〜」「カッコ良い」「色っぽい」「キレカワ」「セレブでおしゃれ」「国宝級の美しさ」「美しさはいつも上々」「女神様」「黒魔道士」「全身黒色の衣装も素敵です」などのコメントが寄せられている。

加藤は埼玉県出身。国立音大卒業後、08年4月にフジテレビ入社。冠番組「カトパン」や、「笑っていいとも！」「めざましテレビ」などを担当し、16年4月にフジテレビ退社。フリー転向後の21年6月に一般男性との結婚を発表。23年12月に第1子となる女児出産。芸能活動を休止して育児に専念していたが、25年4月から放送を開始したテレビ東京系バラエティー番組「ナゼそこ？＋」の新MCに就任し、復帰後初のレギュラー番組となった。特技はピアノ。音楽中高の教員免許取得。166センチ。血液型O。