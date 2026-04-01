テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１日、英ロンドンのウェンブリースタジアムでのサッカー国際親善試合で日本が１―０でイングランドに勝利したことを報じた。

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、イングランドに勝利。通算４戦目で初の白星を手にし、Ｗ杯本大会のメンバー発表前最後の実戦を英国遠征２連勝で締めくくった。

水曜コメンテーターを務めるジャーナリストの浜田敬子氏は日本の勝利に「昔だともっと大騒ぎだったと思うんですよ」と切り出し「だけど、強くなって。勝ったのはすごいけど、やっぱり勝てるんだ、もうっていう感じ…だから、ブラジルに勝った時、大騒ぎだったじゃないですか？マイアミの奇跡の時。あれほどは、もう驚かなくなったぐらい強くはなっているなと思います」と印象を明かした。

続けて「今の（試合の）ＶＴＲを見ても、やっぱりその守って守って守ってワンちゃんモノにするみたいな。やっぱり強豪と戦う時って、そういった勝ち方しかないですけど。それが本当にちゃんとできるんだなっていうので、ワールドカップを期待したいなと思います」と期待していた。