「心落ち着く春の景観」三重県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”ランキング1位がすごい！【2026年調査】
全国各地から続々と開花の便りが届き、いよいよ本格的なお花見シーズンが幕を開けました。短い見頃を逃さないためにも、実際に足を運んだ人がおすすめする納得のスポットを確認しておきましょう。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、三重県で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「季節のお花や桜がすごく綺麗で、華やかな景色を楽しめそう」（30代女性／福岡県）
「チューリップと桜が並ぶ春らしい景色を見てみたいと思ったからです」（30代女性／福井県）
「しだれ桜とライトアップが素敵みたいなので行ってみたい」（20代女性／宮城県）
▼回答者コメント
「伊勢神宮の厳かな雰囲気と桜のコントラストが素晴らしいから」（50代女性／埼玉県）
「ご利益がありそこにそびえる桜が素晴らしいから」（30代女性／神奈川県）
「神聖な空気に包まれた境内と咲き誇る桜が調和し、静かで厳かな雰囲気の中で花見を楽しめる点にあります。五十鈴川沿いの桜と自然の美しさが相まって、心落ち着く春の景観を味わえる魅力があるためです」（30代男性／埼玉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、三重県で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：なばなの里（桑名市）／28票2位は、桑名市の花のテーマパーク「なばなの里」です。早咲きの河津桜からソメイヨシノ、しだれ桜まで長期間にわたって花々を楽しめるのが魅力。特に夜間のライトアップと鏡池に映り込む桜は幻想的で、国内最大級のイルミネーションと併せて楽しめる三重県屈指の人気観光スポットとなっています。
▼回答者コメント
「季節のお花や桜がすごく綺麗で、華やかな景色を楽しめそう」（30代女性／福岡県）
「チューリップと桜が並ぶ春らしい景色を見てみたいと思ったからです」（30代女性／福井県）
「しだれ桜とライトアップが素敵みたいなので行ってみたい」（20代女性／宮城県）
1位：伊勢神宮（伊勢市）／110票圧倒的な得票数で1位に選ばれたのは、伊勢市の「伊勢神宮」でした。五十鈴川のほとりや内宮・外宮の各所に咲き誇る桜は、聖域の厳かな雰囲気と相まって他では味わえない神聖な美しさを放ちます。春の陽光を浴びながらの「お伊勢参り」は格別で、多くの日本人にとって特別な桜の体験となっているようです。
▼回答者コメント
「伊勢神宮の厳かな雰囲気と桜のコントラストが素晴らしいから」（50代女性／埼玉県）
「ご利益がありそこにそびえる桜が素晴らしいから」（30代女性／神奈川県）
「神聖な空気に包まれた境内と咲き誇る桜が調和し、静かで厳かな雰囲気の中で花見を楽しめる点にあります。五十鈴川沿いの桜と自然の美しさが相まって、心落ち着く春の景観を味わえる魅力があるためです」（30代男性／埼玉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)