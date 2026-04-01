2026年4月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「ふたご座」の今月の運勢を占います。

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占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2026年4月の運勢を占います。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


【今月のカード：正義（Justice）／逆位置】
「正義」の逆位置は、価値観の変わる出来事が起こることを示します。

今月は、あなたが予想していなかった新しい意見をくれる人が現れそう。

ただし、すべてを受け入れなくても大丈夫。必要だと感じた意見だけを参考にすると◎。

【ラッキーカラー：ブラウン】
茶色は、さまざまな意見の中から、自分に必要なものを見極めるサポートになります。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)