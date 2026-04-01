【ふたご座】2026年4月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2026年4月の運勢を占います。
【今月のカード：正義（Justice）／逆位置】
「正義」の逆位置は、価値観の変わる出来事が起こることを示します。
今月は、あなたが予想していなかった新しい意見をくれる人が現れそう。
ただし、すべてを受け入れなくても大丈夫。必要だと感じた意見だけを参考にすると◎。
【ラッキーカラー：ブラウン】
茶色は、さまざまな意見の中から、自分に必要なものを見極めるサポートになります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
【今月のカード：正義（Justice）／逆位置】
「正義」の逆位置は、価値観の変わる出来事が起こることを示します。
今月は、あなたが予想していなかった新しい意見をくれる人が現れそう。
ただし、すべてを受け入れなくても大丈夫。必要だと感じた意見だけを参考にすると◎。
茶色は、さまざまな意見の中から、自分に必要なものを見極めるサポートになります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)