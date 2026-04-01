「特別な花見スポット」滋賀県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”TOP10！ 圧倒的1位は？【2026年調査】
全国各地から桜の開花の便りが届き始め、春の陽気に心弾む季節がやってきました。本格的なお花見シーズンを前に、ぜひ一度は足を運んでおきたい人気のスポットをご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、滋賀で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、滋賀で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
同率2位：海津大崎（高島市）／29票琵琶湖の北岸に位置する「海津大崎」が同率2位にランクイン。約4kmにわたって約800本のソメイヨシノがトンネルのように続く景勝地です。「日本さくら名所100選」にも選ばれており、穏やかな湖面と桜が織りなす奥琵琶湖ならではの静寂な美しさが魅力。湖上から眺めるお花見クルーズも人気を集めています。回答者からは「琵琶湖畔に4キロ続く桜並木が圧巻で、湖面に映る桜と比良山系の景色が美しいから」（30代男性／大阪府）、「琵琶湖の湖岸沿いに桜並木が続き、水辺と桜のコントラストがとても美しいため。また、ドライブしながら桜を楽しめる絶景スポットとして人気が高いから」（20代男性／福井県）、「日本さくら名所100選に選ばれた、琵琶湖沿い約4kmに約800本の桜並木で、湖と桜のスケール感は滋賀No.1だからです」（60代男性／愛知県）という声がありました。
同率2位：鮎河の千本桜（甲賀市）／29票同じく2位となったのは、甲賀市土山町にある「鮎河の千本桜」です。うぐい川の両岸に約200本のソメイヨシノが咲き誇り、周辺を含めると約1000本もの桜が地域を彩ります。鈴鹿山系の山々を背景に、清流と桜が織りなす日本の原風景のような美しさは圧巻。夜間はライトアップされ、水面に映る幻想的な夜桜も楽しめます。回答者からは「千本桜の絶景を見てみたいから」（40代女性／東京都）、「自然豊かで、川面に映る桜が息を呑むような美しさなので行ってみたいから」（40代女性／大阪府）、「風情があるから」（20代女性／東京都）という声がありました。
1位：彦根城（彦根市）／123票圧倒的1位は、国宝・天守を擁する「彦根城」です。屋形船が浮かぶお堀沿いを中心に、約1100本の桜が咲き誇ります。白壁のお城と桜が水面に映り込む様子は非常に情緒的で、滋賀を代表する春の景色。夜にはライトアップが行われ、昼間とは一味違う幻想的な夜桜を楽しむことができます。回答者からは「約1,100本の桜が天守を包み込み、夜桜のライトアップ」（50代男性／岡山県）、「彦根城は歴史ある天守と桜が調和し、美しい景観の中で春の風情をゆったり楽しめるから」（20代男性／青森県）、「国宝の天守と満開の桜が織りなす美しい景観を楽しめる点にあります。堀や石垣と桜のコントラストが風情を引き立て、歴史と春の華やかさを同時に味わえる特別な花見スポットだからです」（30代男性／埼玉県）という声がありました。
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(文:坂上 恵)