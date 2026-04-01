【おうし座】2026年4月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2026年4月の運勢を占います。
【今月のカード：世界（The World）／逆位置】
「世界」の逆位置は、環境や状況が一新される流れを示します。
今月は主体的に動くよりも、環境や人など、周りに身を任せてみるとよい1カ月。
ただし、曖昧な返答はNG。自分の意見を大切にしながら、きちんと伝えていくことが大切です。
【ラッキーカラー：ブルー】
青色は、自分の意見を整理して伝える手助けとなります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
【今月のカード：世界（The World）／逆位置】
「世界」の逆位置は、環境や状況が一新される流れを示します。
今月は主体的に動くよりも、環境や人など、周りに身を任せてみるとよい1カ月。
ただし、曖昧な返答はNG。自分の意見を大切にしながら、きちんと伝えていくことが大切です。
【ラッキーカラー：ブルー】
青色は、自分の意見を整理して伝える手助けとなります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)