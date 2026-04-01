2026年4月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「おうし座」の今月の運勢を占います。

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占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2026年4月の運勢を占います。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


【今月のカード：世界（The World）／逆位置】
「世界」の逆位置は、環境や状況が一新される流れを示します。

今月は主体的に動くよりも、環境や人など、周りに身を任せてみるとよい1カ月。

ただし、曖昧な返答はNG。自分の意見を大切にしながら、きちんと伝えていくことが大切です。

【ラッキーカラー：ブルー】
青色は、自分の意見を整理して伝える手助けとなります。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)