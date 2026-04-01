「運命のトリガー」2026年第1四半期の「アーリーアクセス」見送りを発表理由は「コンテンツボリュームが相応しい基準に達していないため」
3月31日 発表 【運命のトリガー】 配信時期 未定
Saroasis Studiosは、プレイステーション 5/PC用シューター「運命のトリガー」について、ロードマップを調整し、当初予定していた2026年第1四半期の「アーリーアクセス」開始を見送ることを公式Xにて発表した。
本作は、巨大な浮遊島を舞台に最大100名のアウェイクナーが激突するヒーローバトルロイヤル。公式サイトなどで、事前登録を受け付けている。
今回、「アーリーアクセス」開始を見送ることになった理由について、現在の同作のコンテンツボリュームが相応しい基準にまだ達していないためとしている。合わせて新たなゲームモードの開発へ注力することも明らかにした。
今後、新しいゲームモードの準備が整い次第、コミュニティに向けたプレイテストが開催される予定。
重要なお知らせ- 【公式】運命のトリガー (@FateTrigger_JP) March 31, 2026
『運命のトリガー』開発チーム代表のJHです。 本日は、皆様に非常に重要なご報告がございます。この度、私どもはロードマップを調整するという苦渋の決断を下しました。それに伴い、当初予定しておりました2026年第1四半期の「アーリーアクセス」開始を見送ることとなりました。… pic.twitter.com/vk1x3dVvU8
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