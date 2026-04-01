3月31日 発表 【運命のトリガー】 配信時期 未定

Saroasis Studiosは、プレイステーション 5/PC用シューター「運命のトリガー」について、ロードマップを調整し、当初予定していた2026年第1四半期の「アーリーアクセス」開始を見送ることを公式Xにて発表した。

本作は、巨大な浮遊島を舞台に最大100名のアウェイクナーが激突するヒーローバトルロイヤル。公式サイトなどで、事前登録を受け付けている。

今回、「アーリーアクセス」開始を見送ることになった理由について、現在の同作のコンテンツボリュームが相応しい基準にまだ達していないためとしている。合わせて新たなゲームモードの開発へ注力することも明らかにした。

今後、新しいゲームモードの準備が整い次第、コミュニティに向けたプレイテストが開催される予定。

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