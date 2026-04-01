水晶玉子のプレミアムうさぎ占い 2026年4月の運勢

【今月の運勢・2026年4月】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今月の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

自分のうさぎタイプを調べる

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今月の運勢新たな風が吹く！戸惑いも次のステージに向かうサイン

年末から続いていた活発な運気に区切りがついて、新しい風が吹き始めます。新たなことへの興味が高まる一方で、それまで自然にできていたことが急に滞ったり、やり方を変えざるを得なかったりして、少し戸惑う瞬間もあるかもしれません。でもそれは、運気が次の段階へ移るサイン。焦らず、その揺らぎごと受け止めて。そこにはまだ見ぬ可能性がひそんでいます。また気になった場所を訪れる、少し冒険的な選択をしてみるなど“新しい刺激”も運の流れをよい方向へ動かしてくれます。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今月の運勢一度立ち止まってこれまでを振り返ろう。未来に向けた土台づくりを

運気が新しいタームへと切り替わり、この数カ月の間に積み重ねてきた努力が、少しずつ形になり始めます。ここまで忙しく走り続けてきた人ほど今月は一度立ち止まり、うまくいったことも少し無理をしていた部分も、振り返る時間をつくりましょう。ここで吸収する知識や学びは、あなたの夢をかなえるための大切な土台。資格の勉強を始める、気になっていたお稽古事に挑戦するなど、未来への投資はすべて◎。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今月の運勢活動的になれる月。追い風に乗ってアクティブにトライ！

行動力がぐっと高まり、興味のあることに次々と挑戦できる活動期。これまでタイミングが合わずに見送ってきたことがあるなら、今こそ追い風に乗ってトライを。慎重に温めてきた計画も、ここから一気に加速できそうです。ただ、そのぶんスケジュールがつまりやすく、既読スルーやドタキャンなど、対人面で不義理が起こりやすい点には注意が必要。どんなに忙しくても大切にしたい相手には、ひと言でもいいのできちんと連絡して。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今月の運勢周囲と協力することで運気アップ。思いやりを大切に

まわりとのつながりを深め、新しい体制をつくる大事な時期です。仕事でもプライベートでも、ひとりで動くより、だれかと力を合わせることで物事の流れがよくなり、あなたが輝ける場所も見つけられるはず。プレッシャーは増えますが、ここでの経験は新しいやりがいや目標につながって、未来の選択肢を広げてくれます。ただ、正義感を押し出しすぎると周囲から距離を置かれることも。柔らかさを忘れず、思いやりを大切にすると温かい関係性を築くことができるでしょう。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今月の運勢取り組んできたことを整える時期。思いがけない出会いも

3月に全力で向き合ったことや、思わぬ変化で揺れていた部分を整えられるタイミング。停滞していた物事を立て直す追い風が吹き、やり残したことにも楽に手が伸びるはず。さらに、新しい人とのつながりが生まれやすく、興味や得意分野を通して思いがけない縁が広がる可能性も。まわりへの気配りやだれかを喜ばせるひと工夫が、あなたの運気をさらに高めてくれるでしょう。さまざまなことをバランスよく整えながら、未来のチャンスをつかんでいきましょう。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今月の運勢やりたかったことに着手できる月。しっかり準備してから臨んで

今年に入って思い描いていたこと、まだ手をつけられていなかったことに、ようやく着手できる流れが訪れます。とはいえすぐに勢いにまかせて動くより、まずは環境を整えたり、必要な情報を集めたりとていねいな足場づくりを。地道な作業にも適した時期なので、コツコツ続けるほど信頼や評価、小さな喜びが増えていきます。お金まわりは、新しい稼ぎ方や使い方を考えると運気上昇。資産運用など、お金に関する学びを始めるのもおすすめ。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今月の運勢ペースダウンして流れに身をまかせよう。しっかり休んで生活の立て直しを

少しペースを落として、心と体をリラックスさせましょう。前に出るより、一歩引いて相手にまかせるくらいのスタンスがちょうどよく、気持ちにも生活にもゆとりが生まれます。思い通りに進まないことがあっても、無理にあらがわず「流れにまかせる」くらいの気持ちでいたほうが今の運気に合っています。心身のデトックスにも最適で、ここでしっかり休んだり、ケアをしたりすることがこの先の運気を整える鍵に。不規則な生活習慣も見直して。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今月の運勢興味があることに思い切って挑戦できるとき。直感を信じて進もう！

眠っていた個性や好奇心が目を覚まし、気になることに自然と足が向くとき。これまで踏み出せなかった世界にも進んでいけるでしょう。そんなあなたの思い切った行動に、まわりの人は驚くかもしれませんが、今はその直感こそがチャンスを生みます。ただし夢中になりすぎると、周囲との温度差が生まれることも。ときどき立ち止まり、今の自分の立ち位置の確認をする余裕を持ちましょう。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今月の運勢今後の人生の道筋が見えてくる！人の意見には耳を傾けて

これからの生き方に影響する出来事や変化が訪れ、自分の向かうべき方向が少しずつ見えてきそうです。よりよい選択のためには、過去へのこだわりや「こうあるべき」という考えを捨てることが大切。離れていく人や手放す物があっても、無理につなぎとめようとせず流れにまかせて。また頑固になりやすく、まわりの意見を受けつけにくくなる傾向も。せっかく見えてきた道を狭めないためにも、まずは人の話を聞く、相手に寄り添うなど、柔軟な姿勢を意識しましょう。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今月の運勢新たな出会いや旧知の人たちとの関わり合いが、これからの基盤をつくる！

身近な人間関係に小さな変化が訪れ、新しい縁が生まれやすい時期です。出会う人から役立つ情報やいい刺激を受ける一方、自分に足りない部分に気づかされて気持ちが揺れてしまうことも。その心の揺れを支えてくれるのは、昔からの友人や信頼できる仲間たちなので、大切な人とのつながりはていねいにつないでおきましょう。新旧、人々との関わり合いのなかから、あなたがこれから根をはるべき場所や、心地よく過ごせる環境が自然と見えてくるはずです。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

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水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



