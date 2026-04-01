ドル全面安 トランプ大統領がイラン情勢について演説へ、戦争終結を発表か ドル全面安 トランプ大統領がイラン情勢について演説へ、戦争終結を発表か

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ドル全面安 トランプ大統領がイラン情勢について演説へ、戦争終結を発表か



ドル全面安。ドル円は158.40円台まで下落、きのうの安値を割り込んでいる。ユーロドルは1.1580手前まで上昇。時間外でNY金は上昇、米株は反発している。



一方、NY原油は102ドル台でもみ合い、ホルムズ海峡が再開されるまで供給懸念は消えない。



ホワイトハウスがイラン情勢についてトランプ米大統領が日本時間2日10時から演説を行うと発表した。



トランプ氏はイラン合意なくても撤退する、我々が去ればホルムズ海峡は自動的に開くとコメントしており、戦争終結を発表するのではないかとの期待が広がっている。

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