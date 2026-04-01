帝人<3401.T>が底堅い。同社は３月３１日の取引終了後、２６年３月期の連結業績に関し、最終赤字額が従来の予想の１００億円から拡大し、８５０億～９５０億円（前の期は２８３億４７００万円の最終黒字）で着地する見通しだと発表。寄り付き直後は売りが先行したものの、日経平均が大幅高となるなかで、指数連動型ファンド経由の買い需要が株価をサポートしている。



前期の営業損益はこれまでの見通しである５０億円の黒字から一転して、７５０億～８５０億円の赤字（同７１８億２８００万円の営業赤字）で着地する見込み。医薬品事業では連結子会社の帝人ファーマにおいて、糖尿病治療剤販売権などの回収可能性の見直しを行った。減損損失と繰延税金資産の一部取り崩しの可能性が高まったとし、影響を業績予想に織り込んだ。持ち分法適用関連会社のデュポン帝人アドバンスドペーパーなどの株式譲渡の完了が今期にずれ込むことも響く。



出所：MINKABU PRESS