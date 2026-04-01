スター・マイカ・ホールディングス<2975.T>が大幅高で４日ぶりに反発している。３月３１日の取引終了後に発表した第１四半期（２５年１２月～２６年２月）連結決算が、売上高２１３億円（前年同期比３２．４％増）、営業利益３４億９２００万円（同５１．５％増）、純利益２４億２２００万円（同７０．３％増）と大幅な増収増益で着地し、第１四半期として過去最高業績と順調な滑り出しとなったことが好感されている。



主力のリノベマンション事業で、入居者（賃借人）がいたままの状態で売買されるオーナーチェンジ物件の出口戦略の多角化などが奏功し販売戸数が伸長。また、都市部戦略の成果により、特に都市部の中～高価格帯物件の販売が伸び業績を牽引した。



２６年１１月期通期業績予想は、売上高８４７億１５００万円（前期比２２．５％増）、営業利益９２億９８００万円（同２７．１％増）、純利益５０億９５００万円（同２１．７％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS