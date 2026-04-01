◆国際親善試合 イングランド０―１日本（３１日・ウェンブリー）

日本はイングランドに１―０で勝利し、サッカーの母国から歴史的な初白星を挙げた。ＭＦ三笘薫が決勝点を挙げた。

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同じ金星でも、２２年Ｗ杯のドイツ戦（２〇１）、スペイン戦（２〇１）とはひと味違う勝利となった。Ｗ杯と親善試合という違いがあるとはいえ、日本の“土俵”で戦う時間が増えた試合となった。

１―０のリードで折り返した前半のボール支配率はイングランドの６６％に対して日本が３４％（９０分では日本が３２％）。まだまだの数字ではあるものの、Ｗ杯のドイツ戦の日本の前半は１７％（後半に持ち直したが９０分トータルでも２６％）、スペイン戦も前半から２０％を切り、９０分でも１７％だった。この２試合はいずれも前半に先制点を献上し、ビハインドでハーフタイムを迎えている。

保持率が高ければ高いほど勝利が近づくわけというわけではないが、Ｗ杯の２試合と比べ、主導権を握る時間が長く持てたことは確かだ。Ｗ杯の２試合はいずれも逆転勝ちだったが、この日は１点を守り抜く形で勝利をもぎ取った。防戦一方の時間帯は終盤だけだった。

それでも三笘薫は「内容を見ればほとんどボールも握られている。そこのギャップは埋めていかないと本大会で痛い目にあう」とキッパリ。チームとしてのさらなる成長を期した。（岡島 智哉）