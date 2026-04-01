◆園田競馬１日目（４月１日）

《小牧 太》

２勝を挙げて６２勝。ホルンフェルス（５Ｒ）に反撃ムード。「前走はスタートでつまずいて…。五分に出れば」（◎）。イザグリーンライト（１２Ｒ）は「斤量の５９キロがどうか」（○）。

《下原 理》

１勝を加えて３５勝。エポカリーナ（８Ｒ）に力が入る。「ＪＲＡでの成績がいい」（◎）。エイシンハリアー（１２Ｒ）も「しまいのひと脚に懸けたい」（◎）。ジャクソンルーツ（１０Ｒ）は「砂をかぶらないようにしたい」（◎）。コンバットモモヒメ（２Ｒ）は「この相手にどこまで戦えるか」（○）。ハンバーグハマー（５Ｒ）も「８２０メートル戦はよさそう。外枠がカギ」（○）。ノリウッドテール（６Ｒ）は「展開が向いてほしい」（○）。

《杉浦 健太》

２勝を加算し２４勝。スナークドリアン（１０Ｒ）に気合。「前走が惜しい内容だったので決めたい」（◎）。オレノスゴワザ（１Ｒ）は「最近はいい脚を使ってくれる」（○）。フォーウィンド（７Ｒ）も「スタートに気をつけて、前、前で運びたい」（○）。アラジャイ（５Ｒ）は「クラスの壁を感じる」（△）。

《小谷 哲平》

２２勝。期待のバウチェイサー（１２Ｒ）は「今回からブリンカーを着用。マイペースで運べれば」（◎）。ジョテイ（３Ｒ）も「道中はじっとして、ひと脚使うイメージで」（◎）。ワンダーカラフル（５Ｒ）は「調子は変わらず。前、前でレースできれば」（○）。

《土方 颯太》

１勝追加で１３勝。エクスペリオン（４Ｒ）で勝利を意識。「枠はいい。２走前にＣ２戦を勝った時の走りができれば」（◎）。マエストロライト（１Ｒ）も「前走の内容がよかった」（◎）。イングリッドローズ（６Ｒ）は「降級初戦だが、休み明けなのでどこまで戦えるか」（○）。クツワノセキトリ（８Ｒ）も「砂をかぶる心配のない大外枠はいい」（○）。

《川原 正一》

１２勝。エイシンキリバス（３Ｒ）に手応え。「一度使っての上積みに期待。強い相手はいるが、十分戦えると思う」（◎）。

《大山 真吾》

１２勝。メイショウコオロギ（６Ｒ）に前進を見込む。「叩いた上積みはあると思う。前走よりやれるはず」（◎）。ドゥーエニシング（７Ｒ）も「行けるようなら積極的に行きたい」（◎）。ヒロシゲサンライズ（９Ｒ）は「前走は内枠で行き切れなかった。外枠なので行けたら」（○）。エイシンリーパー（３Ｒ）も「切れるタイプではないので前、前で運びたい」（○）。

《新庄 海誠》

７勝。お薦めはデイジーフラッシュ（８Ｒ）で「しまい、脚を使ってくれるし、状態もいい」（◎）。ウエルカムキリシマ（５Ｒ）も「着実に走ってくれる。メンバー的にもやれていい」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触