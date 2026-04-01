敵地・東京ドームで行われた巨人との開幕3連戦でカード勝ち越しを決めた阪神。リーグ連覇に向けて好発進した藤川球児監督（45）には、心配の種がある。

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新助っ人野手のディベイニー（28）だ。昨季、遊撃手としてロイヤルズ、パイレーツ傘下の3Aで103試合に出場し、20本塁打をマーク。藤川監督が渉外担当と綿密に調査を重ね、昨季は固定できなかった遊撃のレギュラー候補として年俸1億4000万円の1年契約で獲得した。

藤川監督はメジャーでのプレー経験に加え、フロントで編成業務に携わったこともある。このディベイニーが肝いりの選手であることは間違いない。

しかし、オープン戦は11試合に出場し、31打数4安打、打率.129と極度の不振に。オープン戦終盤には異例といえる2日間の休養日を与えられたものの、開幕直前に二軍降格が決まった。

二軍でも打撃はサッパリだ。29日の広島戦に「7番・遊撃」でスタメン出場するも、4タコに終わり、6試合で23打数4安打の打率.174、0本塁打、0打点と精彩を欠いている。

オープン戦でディベイニーの打撃を見たコーチ経験のある球団OBはこう言う。

「守備面は肩は強いし、ハンドリングもそれなりにうまい。でも、打撃はキャンプ当初から不安視されていた。直球に差し込まれて打球が前に飛ばないんですから。日米球界で投手のテンポ、リズムが違う分、タイミングの取り方に苦労する助っ人は多いものの、むしろ力負けしているケースもあり、速いボールへの対応には苦労すると思いましたね」

このまま新助っ人が一軍で活躍できなければ、藤川監督の外国人選手を「見る目」に関わってくる。ディベイニーには何としてでも、二軍で浮上のきっかけを掴んでもらいたいところだ。

◇ ◇ ◇

藤川監督は球団内で“失敗できない立場”にいると言っても過言ではない。極めて独善的な振る舞いにより、チーム内で何度も衝突を起こしているからだ。いったいどいうことか。それを象徴する、耳を疑うような「コーチ吊し上げ事件」とは。

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