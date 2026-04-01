投資未経験者でも利用できる初心者向け信用取引サービスが話題を集めている。

物価高騰が家計を圧迫し自己破産が急増中…3年連続で増加、14年ぶりの高水準に

SBI証券は2023年に「はじめて信用」を開始し、株式取引経験の有無にかかわらず一定の審査を経れば、空売りを含む信用取引が可能になった点が注目された。

楽天証券も今年1月31日から「らくらく信用」を開始し、レバレッジ1倍・建玉（反対売買で決済していない未決済の契約）上限500万円という制限付きながら、やはり空売りを含む初心者向け信用取引を拡充している。

これらのサービスは“リスクを抑えた信用取引”をうたう。ただ、ネット証券の信用口座は審査が比較的容易で、金利・貸株料・逆日歩といったコストや、急変時の追い証リスクを十分に理解しないまま取引を始める初心者も増えている。実際、どちらのサービスも金利・貸株料は通常の信用取引と同様に発生する。

初心者が空売りを始めて大丈夫？ という金融関係者も……。

「株価には上限がありません。だから、空売りをした場合、理論上損失は無限大です。投資元本以上の損失が発生する可能性があることに加え、逆日歩と呼ばれるコストの負担が膨らむケースもあることから、初心者が本来手を出すべき取引ではないでしょう」（ネット証券関係者）

若年層や初心者向けに信用取引を広げている背景には、ネット証券の収益構造の変化があるだろう。SBI証券は約1000万口座と主要5社で最多となり、楽天証券も口座開設者の増加が続いている。

前出のネット証券関係者はこう語る。

「日本株取引の手数料ゼロ競争が激化した結果、証券会社が収益を上げられる領域は信用取引の金利収入などに限られつつあります。つまり、手数料ゼロ時代の“副作用”として、証券会社がリスク理解の浅い初心者を信用取引へ誘導する構造が生まれているのではないか」

投資初心者は注意が必要かもしれない。