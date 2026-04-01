「日本ハム９−０ロッテ」（３１日、エスコンフィールド）

日本ハムの細野晴希投手がノーヒットノーランを達成した。２０２４年６月に記録した広島・大瀬良以来で、史上９１人目、通算１０３度目。エスコンフィールドでは初の快挙となったが、偉業達成の瞬間、ベンチからマウンドへ一番乗りしたのはまさかの助っ人だった。

こん身の１５０キロが外角に決まると、細野はグッと左こぶしを握った。試合に出場していた野手陣が次々とマウンドに集まってくる中、ベンチから真っ先に飛びでしていったのは助っ人のレイエス。大きな体を揺らしながらベンチからの選手たちの中では一番乗りを果たし、細野を背後からバックハグした。

だが身長差があったせいか、頭をギュッと両腕で絞めてしまう形に。満面の笑みで左腕を祝福し、輪がほどけた後も丁寧に拍手を送っていた。

レイエスも試合で２本塁打を含む３安打２打点の大暴れで勝利に貢献。細野は「僕の中では出来過ぎぐらいの記録なので。おまけみたいなものです」と謙虚にチームの連敗ストップ＆今季初勝利を喜んでいた。