松竹エンタテインメントは3月31日、兄弟お笑いコンビ「まえだまえだ」の前田航基（27）と旺志郎（25）が「2026年3月31日をもちまして、株式会社松竹エンタテインメントとの専属契約を終了いたします」と退所することを発表した。

前田航は一夜明けた1日、インスタグラムを更新し「この度、約25年間お世話になりました、株式会社松竹エンタテインメントを2026年3月31日をもちまして、退所しました事をご報告させて頂きます」と報告。「物心ついた頃から今日に至るまで、人として、俳優として、その全てを教えて下さったとてもとても大切な存在でした。どんな時でも、まっすぐに1人の人間として向き合ってくださり、育てて頂いた事への感謝はどんな言葉でも表すことが出来ません。本当に今までありがとうございました」と感謝した。

松竹エンタテインメントは、退所の理由として「「俳優としてさらなる挑戦をしたい」という両名の意思を尊重し、新たな門出を応援する運びとなりました」と俳優業に邁進するためと説明していた。前田航は「そしていつも応援してくださる皆様。これからも俳優として、皆様の心に少しでも触れられる様なお芝居をお届けできるよう精進いたします。今後の事はまた追ってご報告させて頂ければと思います。引き続き応援の程よろしくお願い致します」とした。