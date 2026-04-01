「職質受けたら終わりやで」人気バンドマン、“衣装”を並べた写真が話題に！ 「写真がヤバすぎる笑」
4人組ロックバンド・四星球の北島康雄さんは3月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。“衣装”を並べた写真を公開したところ「職質受けたら終わりやで」「写真がヤバすぎる笑」といった声が寄せられています。
【写真】「職質受けたら終わりやで」「写真がヤバすぎる笑」
ファンからは「写真がヤバすぎる笑」「なんと圧巻の光景!!」「下着泥棒のニュースのそれ」「どう見ても押収品でしかなくて草」「職質受けたら終わりやで」「ブルーシートの上に並べたら完璧だったかもwww」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「職質受けたら終わりやで」「写真がヤバすぎる笑」
「どう見ても押収品でしかなくて草」北島さんは「週末に使った衣装を洗濯したんやけど、ライブが多かったから枚数も多くて、ニュースで見かける犯人から押収したやつみたいになった」とつづり、1枚の写真を投稿。床いっぱいに白いブリーフが並べられています。確かに、押収品と言われても納得してしまう絵面です。
四星球のボーカルとして活動4人組ロックバンド・四星球のボーカルとして活動する北島さん。白いブリーフが衣装という点が気になった人もいると思いますが、北島さんは自身のXにライブ中の動画や写真をたびたび投稿しています。どんなライブをしているのか、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)