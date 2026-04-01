思わずうっとりしてしまう「女の子の匂い」５パターン
「嗅覚」ほど人間の本能に直結している五感はないといいますが、やはり女性の「匂い」に強い刺激を受ける男性は多いようです。では、どんな匂いが世の男性をときめかせているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いた意見を参考に、「思わずうっとりしてしまう『女の子の匂い』」をご紹介します。
【１】すれ違いざまに香る「シャンプーの匂い」
「やっぱりシャンプーの匂いが王道でしょう。甘酸っぱい青春の香りです」（20代男性）というように、髪から立ち上るシャンプーの匂いは、男性のときめきを喚起するようです。爽やかさを出したければシトラス系、色気を出したければフローラル系など、自分のキャラや目的に合わせて香りを使い分けるとよさそうです。
【２】至近距離で会話したときに感じる「息の匂い」
「変態っぽいかもしれないけど、相手の息がどんな匂いなのか無意識のうちにかいでしまう」（20代男性）というように、「息の匂い」に興味を抱く男性は少なくないようです。食後に歯磨きをしたり、口臭予防タブレットを持ち歩くのは基本ですが、そもそも口内環境に問題がないかどうか、定期的に歯科医院で診てもらうと安心でしょう。
【３】エレベーターなど密室で漂う「香水の匂い」
「『あ、この人香水付けてるんだな』って感じるとめっちゃドキドキしますね」（10代男性）というように、エレガントな「香水の匂い」も男心を揺さぶるようです。ただし、付けすぎると「香害」になってしまうので、分量を控えめにしたり、飲食店に行くときは付けないようにするなどして、使い方をわきまえたいところです。
【４】清潔そうなブラウスから発せられる「石鹸の匂い」
「女の子には石鹸の匂いがしていてほしいと思っています。男の幻想でしょうか（笑）」（20代男性）というように、清潔感の象徴でもある「石鹸の匂い」を好意的にとらえる男性は多いようです。いかにも「柔軟剤」という派手な香りより、石鹸に近いフレグランスを選んだほうが、「男ウケ」の観点からは効果が高いでしょう。
【５】満員電車などで密着したときにわかる「その人自身の匂い」
「女の子の体臭ってドキッとしますよね。汗の匂いもついついかいでしまう」（20代男性）というように、女性の「体臭」を意識してしまうのは男性の本能なのかもしれません。いつ誰に密着してもいいように、マメに入浴するのはもちろんのこと、体臭ケア用品を上手に取り入れて、「悪臭」だけは発しないようにしたいものです。
備えあれば憂いなし。いつ、どこに出会いがあるかわからないので、匂いケアは怠らないようにしましょう。（猫山民子）
【１】すれ違いざまに香る「シャンプーの匂い」
「やっぱりシャンプーの匂いが王道でしょう。甘酸っぱい青春の香りです」（20代男性）というように、髪から立ち上るシャンプーの匂いは、男性のときめきを喚起するようです。爽やかさを出したければシトラス系、色気を出したければフローラル系など、自分のキャラや目的に合わせて香りを使い分けるとよさそうです。
「変態っぽいかもしれないけど、相手の息がどんな匂いなのか無意識のうちにかいでしまう」（20代男性）というように、「息の匂い」に興味を抱く男性は少なくないようです。食後に歯磨きをしたり、口臭予防タブレットを持ち歩くのは基本ですが、そもそも口内環境に問題がないかどうか、定期的に歯科医院で診てもらうと安心でしょう。
【３】エレベーターなど密室で漂う「香水の匂い」
「『あ、この人香水付けてるんだな』って感じるとめっちゃドキドキしますね」（10代男性）というように、エレガントな「香水の匂い」も男心を揺さぶるようです。ただし、付けすぎると「香害」になってしまうので、分量を控えめにしたり、飲食店に行くときは付けないようにするなどして、使い方をわきまえたいところです。
【４】清潔そうなブラウスから発せられる「石鹸の匂い」
「女の子には石鹸の匂いがしていてほしいと思っています。男の幻想でしょうか（笑）」（20代男性）というように、清潔感の象徴でもある「石鹸の匂い」を好意的にとらえる男性は多いようです。いかにも「柔軟剤」という派手な香りより、石鹸に近いフレグランスを選んだほうが、「男ウケ」の観点からは効果が高いでしょう。
【５】満員電車などで密着したときにわかる「その人自身の匂い」
「女の子の体臭ってドキッとしますよね。汗の匂いもついついかいでしまう」（20代男性）というように、女性の「体臭」を意識してしまうのは男性の本能なのかもしれません。いつ誰に密着してもいいように、マメに入浴するのはもちろんのこと、体臭ケア用品を上手に取り入れて、「悪臭」だけは発しないようにしたいものです。
備えあれば憂いなし。いつ、どこに出会いがあるかわからないので、匂いケアは怠らないようにしましょう。（猫山民子）