元日向坂４６・高本彩花が１日、NEXT LEAPに所属することを発表した。

「ご報告です」とインスタグラムを更新し「このたび、株式会社NEXT LEAPに所属することとなりました」と報告した。

「これまで活動を続ける中で、自分のこれからについて考える時間が増え、これから先をどんな環境で、どんなふうに頑張っていきたいか、改めて向き合う機会がありました」と心境を記し、「私自身の思いやペースも大切にしながら、安心して一緒に歩んでいける場所だと感じ、今回所属することを決めました」と所属に至った経緯を伝えた。

今後は「これまで応援してくださっている皆さまへの感謝の気持ちを大切にしながら、これからも一つひとつのお仕事に丁寧に向き合い、自分らしく前に進んでいきたいと思っています。新しいスタートとなりますが、温かく見守っていただけたら嬉（うれ）しいです」とつづった。

高本は２０１６年にけやき坂４６（１９年に日向坂４６に改称）に加入。２４年３月に日向坂４６卒業を発表し、同年７月に卒業セレモニーが行われた。

【投稿全文】

ご報告です。

このたび、株式会社NEXT LEAPに所属することとなりました。

これまで活動を続ける中で、自分のこれからについて考える時間が増え、これから先をどんな環境で、どんなふうに頑張っていきたいか、改めて向き合う機会がありました。

一人で進んでいく中で見えた景色もたくさんありましたが、その一方で、支えてくださる方の存在の大きさや、誰かと一緒に歩んでいけることの心強さを感じる瞬間もたくさんありました。

そんな中で、お仕事をご一緒しながらいろいろなことを相談させていただく中で、私自身の思いやペースも大切にしながら、安心して一緒に歩んでいける場所だと感じ、今回所属することを決めました。

これまで応援してくださっている皆さまへの感謝の気持ちを大切にしながら、これからも一つひとつのお仕事に丁寧に向き合い、自分らしく前に進んでいきたいと思っています。

新しいスタートとなりますが、温かく見守っていただけたら嬉しいです。

今後ともよろしくお願いいたします。