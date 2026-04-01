プロレス団体・DRAGON GATEは31日、同日にSNSで退団報告をしたドラゴン・ダイヤについて声明を公式ホームページで発表した。

31日にダイヤは自身のSNSで「これまで団体と今後について話し合いを重ねてまいりましたが、双方の考え方を踏まえた結果、それぞれの道を歩むことが最善であるとの結論に至りました。そのため、自身の将来や生活を見据え、今月をもって退団させていただくこととなりました」と3月いっぱいを持って、DRAGON GATEを退団することを報告した。

DRAGON GATEは公式ホームページで「ドラゴン・ダイヤ選手につきまして」と題して声明を発表。

「この度弊社所属のドラゴン・ダイヤ選手よりSNSにて退団の発表が行われました。この件につきまして弊社よりご説明させていただきます。まずは皆様にご心配をおかけしておりますこと、またご説明が遅くなりましたことを深くお詫び申し上げます。以前より、ドラゴン・ダイヤ選手から退団の申し入れがございました。ただ、弊社との専属契約期間中のことであり、色々な方面での対応・調整が必要になる為、きちんと話し合って進めて行く予定でございました。全ての契約履行を強く求めるものでもなく、お互い顔を合わせて話し合いをしていくことが最善であると考え、その旨ドラゴン・ダイヤ選手にも伝えておりました」とこれまでの経緯を明かした。

しかしドラゴン・ダイヤの代理人を通して2月末をもって退団する通知が届いたという。「ドラゴン・ダイヤ選手から令和8年2月末日をもって退団すると代理人を通じて通知が行われました。代理人を通じての話し合いとなってしまったこともあり、建設的かつ円滑な話し合いができず契約に則って話を進めていかざるを得なくなりました。弊社としましては、ファンの皆様・関係者の皆様を置き去りにしての退団はどうしても受け入れることができず、また代理人を通じての話し合いになっていたこともあり、弊社からの発表を控えさせていただいておりました」と説明した。

そして「3月15日の長野大会もドラゴン・ダイヤ選手凱旋大会として開催できるように尽力してまいりましたが力及ばず、楽しみにしていただいておりましたファンの皆様には深くお詫び申し上げます」とファンに謝罪した。