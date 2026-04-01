元日向坂46高本彩花、芸能事務所「NEXT LEAP」所属を発表「自分らしく前に」【コメント全文】
元日向坂46の高本彩花（27）が1日、芸能事務所・NEXT LEAPに所属することを発表した。フリーでの活動を経て、新たな環境でさらなる飛躍を目指す。
【別カット】大人っぽ…！黒のドレス姿で笑顔をみせる高本彩花
高本はこれまでフリーで活動する中で、同社と仕事を重ねてきたという。その過程で、仕事への誠実な姿勢や周囲への丁寧な気配り、自然体でありながら多くの人を惹きつける魅力が評価され、信頼関係を築いてきた。
一方で高本自身も、フリーとして活動を続ける中で今後の在り方について模索を重ねていた。そうした中で「今後は新たな環境で、より前向きに、より幅広く活動していきたい」という思いが強まり、双方の意向が一致したことで今回の所属に至った。
NEXT LEAPは、タレント一人ひとりの個性や歩み方に寄り添いながら、その人らしい未来を共につくることを重視しているといい、高本のこれまでの経験と魅力を生かしつつ、さらなる活躍の場を広げていく方針。
【高本彩花コメント】
このたび、株式会社NEXT LEAPに所属することになりました、高本彩花です。
フリーで活動してきた中で、自分のこれからについて考えることが増え、これから先をどんな環境で、どんなふうに頑張っていきたいか、改めて向き合う時間がありました。
一人で進んでいく中で見えた景色もあれば、支えてくださる方の存在の大きさに、何度も気づかされる瞬間もありました。
そんな中で、お仕事をご一緒する機会も多く、いろいろなことを相談させていただく中で、安心して一緒に歩んでいけると感じ、今回所属することを決めました。
これまで応援してくださっている皆さまへの感謝の気持ちを大切にしながら、これからもひとつひとつのお仕事に丁寧に向き合い、自分らしく前に進んでいきたいと思っています。
新しいスタートになりますが、温かく見守っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
【株式会社NEXT LEAPコメント】
株式会社NEXT LEAPは、高本彩花とこれまでお仕事をご一緒する機会を重ねる中で、その誠実な姿勢や柔らかな存在感、そして一つひとつの仕事に真摯に向き合う姿に大きな魅力を感じてまいりました。
フリーで活動してきた時間の中で育まれた本人の想いと、これまで積み重ねてきた信頼関係の先に、このたび所属という形でご一緒できることを大変嬉しく思っております。
今後は、高本彩花がこれまで以上に自分らしく、のびやかに活躍していけるよう、株式会社NEXT LEAPとして丁寧に支え、共に歩んでまいります。
【別カット】大人っぽ…！黒のドレス姿で笑顔をみせる高本彩花
高本はこれまでフリーで活動する中で、同社と仕事を重ねてきたという。その過程で、仕事への誠実な姿勢や周囲への丁寧な気配り、自然体でありながら多くの人を惹きつける魅力が評価され、信頼関係を築いてきた。
一方で高本自身も、フリーとして活動を続ける中で今後の在り方について模索を重ねていた。そうした中で「今後は新たな環境で、より前向きに、より幅広く活動していきたい」という思いが強まり、双方の意向が一致したことで今回の所属に至った。
【高本彩花コメント】
このたび、株式会社NEXT LEAPに所属することになりました、高本彩花です。
フリーで活動してきた中で、自分のこれからについて考えることが増え、これから先をどんな環境で、どんなふうに頑張っていきたいか、改めて向き合う時間がありました。
一人で進んでいく中で見えた景色もあれば、支えてくださる方の存在の大きさに、何度も気づかされる瞬間もありました。
そんな中で、お仕事をご一緒する機会も多く、いろいろなことを相談させていただく中で、安心して一緒に歩んでいけると感じ、今回所属することを決めました。
これまで応援してくださっている皆さまへの感謝の気持ちを大切にしながら、これからもひとつひとつのお仕事に丁寧に向き合い、自分らしく前に進んでいきたいと思っています。
新しいスタートになりますが、温かく見守っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
【株式会社NEXT LEAPコメント】
株式会社NEXT LEAPは、高本彩花とこれまでお仕事をご一緒する機会を重ねる中で、その誠実な姿勢や柔らかな存在感、そして一つひとつの仕事に真摯に向き合う姿に大きな魅力を感じてまいりました。
フリーで活動してきた時間の中で育まれた本人の想いと、これまで積み重ねてきた信頼関係の先に、このたび所属という形でご一緒できることを大変嬉しく思っております。
今後は、高本彩花がこれまで以上に自分らしく、のびやかに活躍していけるよう、株式会社NEXT LEAPとして丁寧に支え、共に歩んでまいります。