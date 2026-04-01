カブスの鈴木誠也外野手（31）が近日中に実戦復帰することが決まった。地元放送局「マーキースポーツ・ネットワーク」が31日（日本時間4月1日）、クレイグ・カウンセル監督がエンゼルス戦前に行った会見の様子をXに投稿。指揮官は「彼は今回の遠征中にリハビリ出場を開始する予定です」と明言した。

鈴木は第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝ベネズエラ戦で盗塁を試みた際、右膝を負傷。キャンプに合流した後、右膝後十字靭帯の軽度の損傷と診断され、開幕は負傷者リスト（IL）入りで迎えた。

監督は「今日、彼は最後となるテストを行いました。それには、ベース上での急なストップ・アンド・ゴーや予期せぬ動き、そしてスライディングも含まれていました」としたうえで「結果として、私たちは非常に良い状態にあります」と説明した。

カブスは3日（同4日）から敵地でガーディアンズ、レイズと6連戦を行うが、本隊の遠征中に鈴木は傘下マイナーで実戦復帰を果たす予定。期間に関しては未定だが、指揮官は「目標は彼をライトの守備につけること。ライトでプレーできる準備が整い次第、アクティブ（出場登録）する予定です」と語った。