セクシー女優の姫咲はな（26）が1日、自身のインスタグラムを更新。ウエディングドレス姿を投稿した。

「この度結婚しました」と報告。胸元を大胆に露出した純白のウエディングドレスショットを公開し、薬指には指輪も…。「女優のお仕事はこれからも変わらず続けていきますので変わらず応援よろしくお願いします！」とつづった。

だが「・・・・・・・・・」と10個の「・」で改行し、「このまま業界と結婚みたいな事になりそうではある 結婚 ま〜考えててもしょうがない！今を全力で生きるのみ」と続け、「＃エイプリルフール」のハッシュタグをつけた。

ファンやフォロワーからも「もうエイプリルフールだとは気づきませんでした。草 草 草」「電撃結婚されたのかと思いました」「一瞬本気で信じました…」「一瞬姫ロスになるとこやったよ」などのコメントが寄せられた一方、「エイプリルフールと分かっていても、ウェディングドレス姿が似合い過ぎてドキッとした」「とても花嫁衣装が似合って素敵です」「かわゆSexy花嫁」「えちかわいい」「スッゴいかわいい」「美人すぎ」「美しい」「お綺麗」などの賛辞も寄せられている。

姫咲は北海道出身。20年にデビュー。身長156センチ。スリーサイズはB100−W62−H94センチ、バストはIカップ。特技はスポーツ、料理。趣味はショッピング。高校時代はホッケー部所属。血液型O。