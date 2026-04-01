体脂肪を落とす為に1日30分すべきこととは！？【体脂肪の話】
息がはずむ程度の運動でさらに体脂肪を落とす！
毎日30分のお散歩を目標に
日常的な動作の中に少し運動っぽい動きを加えて体力をつけよう。これを1ヵ月ほど続けることができたら、そろそろ次のステップへ進んでもいい頃合いです。
新たなステップでは、それまでしてきた「ついで運動」「ながら運動」とは別に、運動のための時間を確保して、ごく軽い内容の運動をプラスしてみましょう。運動の内容や強さ、どの程度の頻度でやるかは、自身の体力、体調と相談しながらで大丈夫。
1日の運動量がトータルで1時間を超えているようなら、その日は無理をする必要はありません。反対に30分にも満たない場合は、お散歩や全身のストレッチで軽く体を動かしておきましょう。目安の時間は30分。 軽く息がはずんで、汗ばむくらいの運動強度が理想的です。
早起きが得意という人はラジオ体操もオススメ。適度な運動量で全身をくまなく動かす、いわゆる動的ストレッチで寝起きで固まった筋肉をほぐしてくれます。
最初のうちは週1～2日でも構いません。運動に体が慣れてきたら徐々にペースアップし、最終的には1日30分、週5日を習慣化できるように頑張りましょう。そうなる頃には体脂肪も徐々に減り、体力がついたと実感できるようになっているはずです。
【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』著：土田隆