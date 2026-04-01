体脂肪を落とす為に1日30分すべきこととは！？【体脂肪の話】

息がはずむ程度の運動でさらに体脂肪を落とす！

毎日30分のお散歩を目標に

日常的な動作の中に少し運動っぽい動きを加えて体力をつけよう。これを1ヵ月ほど続けることができたら、そろそろ次のステップへ進んでもいい頃合いです。

新たなステップでは、それまでしてきた「ついで運動」「ながら運動」とは別に、運動のための時間を確保して、ごく軽い内容の運動をプラスしてみましょう。運動の内容や強さ、どの程度の頻度でやるかは、自身の体力、体調と相談しながらで大丈夫。

1日の運動量がトータルで1時間を超えているようなら、その日は無理をする必要はありません。反対に30分にも満たない場合は、お散歩や全身のストレッチで軽く体を動かしておきましょう。目安の時間は30分。 軽く息がはずんで、汗ばむくらいの運動強度が理想的です。

早起きが得意という人はラジオ体操もオススメ。適度な運動量で全身をくまなく動かす、いわゆる動的ストレッチで寝起きで固まった筋肉をほぐしてくれます。

最初のうちは週1～2日でも構いません。運動に体が慣れてきたら徐々にペースアップし、最終的には1日30分、週5日を習慣化できるように頑張りましょう。そうなる頃には体脂肪も徐々に減り、体力がついたと実感できるようになっているはずです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』著：土田隆