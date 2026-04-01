【論語に学ぶ】心がスッと軽くなる生き方。自分の喜びを他人の評価に委ねない技術

『論語』の冒頭「学びて時にこれを習う」の意味とは？孔子が説く人生の3つの喜び

子（し）曰（いわ）く、学（まな）びて時（とき）にこれを習（なら）う、説（よろこ）ばしからずや。朋（とも）あり、遠方（えんぽう）より来（き）たる、亦（ま）た楽（たの）しからずや。人（ひと）知（し）らずして慍（うら）みず、亦（ま）た君子（くんし）ならずや

『論語』冒頭の一節：全文・読み・現代語訳

＜訳＞先生がいわれた。学問をして学んだことを繰り返していると、学んだことがさらに深く理解ができて、うれしいことだ。また友人が遠いところを、はるばるやって来てくれるのも楽しいことだ。人がたとえ自分のことをわかってくれることがないとしても、気にすることはない。それが立派な人物というものではないだろうか。

第1の喜び：学んだことが「自分の身につく」うれしさ

これは『論語』二十篇のなかの、最初にでてくる有名な一節です。

この一文のなかで孔子は、人生の喜びとなることについて述べているのです。それは取りも直さず『論語』に一貫している、根本的な思想、哲学といえるでしょう。

「知る」だけで終わらせない、反復（習う）の重要性

学ぶことは、師に教えてもらうなり、書物を通して知ることですが、知るだけではなく学んだことを操り返すことで、自分の身につくものだといっています。

第2の喜び：遠方から友が来る「志」を共にする楽しさ

また志（こころざし）を同じくする友人と、たまに会って話をすることができるならば、そのことこそが人生の喜びとなるというのです。

第3の喜び：他人の評価に惑わされない「君子」の生き方

仮に、世の中の人が認めてくれなくても、人を恨（うら）むようなことでは、立派な人とはいえないのです。人の評価を気にするのではなく、自分の信じたことを、自分の喜びと感じられるような生き方をすることが、大切なことだと孔子はいっています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 論語』

監修：山口謠司 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1963年長崎県生まれ。博士(中国学)。大東文化大学文学部大学院、フランス国立高等研究院人文科学研究所大学院に学ぶ。ケンブリッジ大学東洋学部共同研究員などを経て、現大東文化大 学文学部中国学科准教授。 主な著書に『語彙力がないまま社会人になってしまった人へ』(ワニブックス)、『日本語を作った男 上田万年とその時代』(第29回和辻哲郎文化賞を受賞。集英社インターナショナル)、『日本語の奇跡〈アイウエオ〉と〈いろは〉の発明』『ん─日本語最後の謎に挑む─』『名前の暗号』(新潮社)、『てんてん 日本語究極の謎に迫る』(角川書店)、『日本語にとってカタカナとは何か』(河出書房新社)、『大人の漢字教室』『にほんご歳時記』(PHP 研究所)、『漢字はすごい』(講談社)、『語彙力のヘソ』(徳間書店刊)、『おとなのための 1 分読書』(自由国民社)など著書多数。