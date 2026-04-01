慢性骨髄性白血病の分子標的薬による治療の進歩と副作用とは【医師解説】

チロシンキナーゼ阻害薬の登場により、慢性骨髄性白血病の治療は大きく進歩しました。これらの薬は病気の原因となるBCR-ABL融合タンパク質の働きを直接抑え、高い治療効果を示します。多くの方が外来通院で治療を継続しながら、日常生活を維持できるようになっています。一方で、副作用への適切な対処も治療継続の鍵となります。治療の仕組みと副作用管理について詳しくご紹介します。

監修医師：

山本 佳奈（ナビタスクリニック）

滋賀医科大学医学部卒業 / 南相馬市立総合病院や常磐病院（福島）を経て、ナビタスクリニック所属/ 専門は一般内科

分子標的薬による治療の進歩と副作用

慢性骨髄性白血病の治療は、分子標的薬の登場により大きく変わりました。病気の原因に直接働きかける治療法が確立されています。

チロシンキナーゼ阻害薬の仕組み

チロシンキナーゼ阻害薬は、BCR-ABL融合タンパク質の働きを抑える薬です。このタンパク質がチロシンキナーゼという酵素として機能することで、白血球の異常増殖が起こります。チロシンキナーゼ阻害薬は、この酵素の活性を阻害し、白血球の増殖を抑制します。

代表的なチロシンキナーゼ阻害薬には、イマチニブ、ダサチニブ、ニロチニブ、ボスチニブ、ポナチニブなどがあります。各薬剤には現れやすい副作用の種類に違いがあるため、年齢や持病の有無、治療の目的などを考慮して選択されます。イマチニブは2001年に承認された最初のチロシンキナーゼ阻害薬であり、慢性骨髄性白血病の治療に革命をもたらしました。多くの方がこの薬により、長期的な寛解を維持できるようになっています。

治療効果と生存率の改善

リスク分類や治療反応によって差はありますが、チロシンキナーゼ阻害薬導入以降、5年全生存率は90%以上と報告されています。以前は同種造血幹細胞移植が唯一の根治を目指せる治療とされていましたが、現在では内服薬による治療が第一選択となっています。多くの方が日常生活を維持しながら、外来通院で治療を続けることができます。

治療開始後は、一定の時期ごとに治療反応を評価します。一般的には、3ヶ月時点でBCR-ABL融合遺伝子量が10％以下に低下していること（早期分子遺伝学的反応）、12ヶ月以内に主要分子遺伝学的寛解（MMR）に到達することなどが、良好な予後と関連するとされています。これらの指標に到達することで、長期的な疾患コントロールが期待されます。

治療の副作用と対処法

チロシンキナーゼ阻害薬は効果的な治療法ですが、副作用が現れることもあります。副作用を理解し、適切に対処することが治療継続の鍵となります。

チロシンキナーゼ阻害薬の副作用には、吐き気、下痢、筋肉痛、皮疹、浮腫などがあります。イマチニブでは、顔や下肢のむくみが比較的多く見られます。ダサチニブでは、胸水（肺の周囲に水が溜まること）や肺高血圧症のリスクが報告されています。ニロチニブでは、血糖値や脂質の上昇に注意が必要です。

多くの副作用は軽度から中等度であり、治療開始初期に現れることが多いとされています。時間の経過とともに軽減することもありますが、持続する場合や日常生活に支障をきたす場合は、医師に相談することが大切です。副作用の種類や程度は個人差が大きいため、自分の身体の変化に注意を払うことが重要です。

副作用が現れた場合、対症療法が行われます。吐き気には制吐薬、下痢には止痢薬、浮腫には利尿薬などが使用されることがあります。また、薬の服用方法を工夫することで、副作用を軽減できることもあります。食後に服用する、水分を多めに摂取するなどの方法が推奨されます。

副作用が強い場合や、血液検査で重篤な異常が見られる場合は、薬の減量や休薬、他のチロシンキナーゼ阻害薬への変更が検討されます。治療効果を維持しながら副作用を管理することが、長期的な治療成功につながります。自己判断で服薬を中断することは避け、必ず医師と相談しながら調整を行うことが必要です。

まとめ

慢性骨髄性白血病は、初期には症状が現れにくい病気ですが、定期的な健康診断や血液検査が、早期発見につながることがあります。染色体異常によって引き起こされるこの病気は、分子標的薬の登場により治療成績が大きく向上しました。現在では、慢性骨髄性白血病は適切な治療により長期にわたりコントロール可能な慢性疾患と位置づけられています。適切な治療を継続することで、多くの方が通常の日常生活を送りながら病気と向き合うことができます。症状や身体の変化に気づいたときは、早めに医療機関を受診し、専門医に相談することが大切です。治療法の選択肢も広がっており、個々の状況に応じた適切な治療を受けることで、長期にわたる安定した疾患コントロールが期待されています。

参考文献

国立がん研究センター がん情報サービス「慢性骨髄性白血病」

一般社団法人日本血液学会「造血器腫瘍診療ガイドライン 第3.1版（2024年版）」

日本成人白血病治療共同研究グループ（JALSG）

慢性骨髄性白血病（CML）の情報サイト