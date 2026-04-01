チョコレート嚢胞の治療法はどう決まる？薬と手術のメリット・デメリット【医師解説】

チョコレート嚢胞の治療は嚢胞のサイズ、症状の程度、年齢、妊娠希望の有無などを総合的に考慮して決定されます。治療の目的は痛みの軽減、嚢胞の縮小や進行抑制、妊娠可能性の向上、そして悪性化リスクの管理です。ここでは、薬物療法の種類と効果、手術療法の選択肢について、それぞれの利点と限界を含めて詳しく解説します。

監修医師：

馬場 敦志（宮の沢スマイルレディースクリニック）

筑波大学医学群医学類卒業 。その後、北海道内の病院に勤務。 2021年、北海道札幌市に「宮の沢スマイルレディースクリニック」を開院。 日本産科婦人科学会専門医。日本内視鏡外科学会、日本産科婦人科内視鏡学会の各会員。

チョコレート嚢胞の治療方針

チョコレート嚢胞の治療は、嚢胞のサイズ、症状の程度、年齢、妊娠希望の有無などを総合的に考慮して決定されます。治療の目的は、痛みの軽減、嚢胞の縮小や進行抑制、妊娠可能性の向上、そして悪性化リスクの管理です。治療法は大きく分けて、薬物療法と手術療法があり、それぞれに利点と限界があります。

薬物療法の種類と効果

薬物療法は、症状が軽度から中等度の方や、手術を希望しない方、将来の妊娠を考えている方などに選択されます。主な目的は、ホルモンのバランスを調整してエストロゲンの作用を抑え、嚢胞の進行を遅らせることです。

低用量ピルは、エストロゲンとプロゲステロンを含む経口避妊薬で、排卵を抑制し、子宮内膜組織の増殖を抑えます。継続的に服用することで、月経痛の軽減や嚢胞の増大抑制が期待できます。ただし、嚢胞を完全に消失させる効果は限定的で、あくまで進行を抑える目的で使用されます。

GnRHアゴニスト製剤は、一時的に閉経状態を作り出す薬剤です。エストロゲンの分泌を強力に抑制するため、嚢胞の縮小効果が期待できますが、副作用として更年期様症状(ほてり、発汗、骨密度低下など)が現れることがあります。使用期間は通常6ヶ月以内に制限されます。

黄体ホルモン製剤も、子宮内膜組織の増殖を抑える効果があり、嚢胞の進行抑制に用いられます。不正出血や体重増加といった副作用が生じることがありますが、長期使用が可能な場合もあります。

手術療法の選択肢

手術療法は、嚢胞が大きい場合、薬物療法で効果が得られない場合、不妊治療を優先する場合、悪性化が疑われる場合などに検討されます。手術には大きく分けて、嚢胞のみを摘出する嚢胞摘出術と、卵巣ごと摘出する卵巣摘出術があります。

嚢胞摘出術は、正常な卵巣組織をできるだけ温存しながら嚢胞を取り除く方法です。腹腔鏡下手術が主流で、小さな傷で済むため回復が早く、入院期間も短縮されます。妊娠を希望する方にとっては、卵巣機能を温存できる利点がありますが、再発のリスクは残ります。

“付属器摘出術”は、嚢胞が非常に大きい場合や、正常な卵巣組織がほとんど残っていない場合、悪性化のリスクが高い場合に選択されます。片側の卵巣を摘出しても、もう一方の卵巣が正常に機能していれば、妊娠の可能性は残されますが、両側摘出となると自然妊娠は困難になります。

手術後は、再発予防のために薬物療法を併用することが一般的です。ホルモン療法を継続することで、残存する子宮内膜症病変の活動を抑え、再発リスクを低減させます。

参考文献

日本産科婦人科学会 子宮内膜症について

日本産科婦人科学会 「稀少部位子宮内膜症診療ガイドライン」

国立がん研究センター がん情報サービス 卵巣がん