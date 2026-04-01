Image: コルムデザイン

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

スマホ決済がメインになっても、免許証やクレジットカードなど手放せないカード類は意外と多いもの。

コンパクト財布に移行したいけれど収納力に不安があるという方に、現在machi-yaに登場中の「colmバンドウォレット」をご紹介します。

この財布、カードはたっぷり、現金もある程度持ちたい人にぴったりなんです。

カードをたっぷり持ち歩ける秘密は「ゴムバンド」

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持ち歩きたいカードが多くても財布はコンパクトにしたい。そんな一見矛盾するような要望を新構造で叶えてくれるのが「colmバンドウォレット」。

気になるその新構造とは、カード収納にゴム製のバンドを取り付け、カード10枚を束ねておく仕組みです。

ゴムバンドにすることで、財布をガバッと大きく開くことができ、収納したカードが一目瞭然。たくさんカードがあっても目当ての一枚をさっと取り出せます。

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この独自構造のおかげで、財布全体の横幅をカードとほぼ同じサイズにできました。

つまりカードを収納できる財布の中では、限界ギリギリのコンパクトさを実現しているのです。

お札も小銭もすっきり収まる

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コンパクトさを追求しつつも、実用性を犠牲にしていないのもポイントです。

これだけのサイズながらも、推奨収納量はお札約10枚、カード約10枚、硬貨約10枚。これを入れても、財布の厚みはわずか約16mmに収まるといいます。

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この薄さを叶えたのは、収納スペースの配置の妙。カードとコインケースを横並びにして、それをぐるっと巻くようにお札を収納することで全体の厚みを抑え込むことに成功しました。

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お札入れは横からも上部からもアクセス可能です。

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コインポケットも浅めで取り出しやすく、お会計の流れを止めずに現金やカードを取り出せます。

育てる楽しみと長く使える工夫

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財布は毎日を支える相棒だからこそ、長く付き合えるモノであって欲しいですよね。

その点、「colmバンドウォレット」に使用するのは、兵庫県たつの市のタンナーが植物タンニンでなめした牛ヌメ革。使い込むほどにレザーの色味が深まっていく、経年変化が楽しめるこだわりの素材で、育てる楽しみも同時に味わえます。

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バンドがゴム製ゆえの劣化が気になる……という声も聞こえてきそうですが、自分でも簡単に新しいものへ交換できる仕様です。消耗パーツだけ適宜交換すれば長く愛用できます。

こまめなお手入れをしながら使い続けると、さらに財布への愛着が湧きそうですよね。ここではご紹介しきれなかったポイントもまだまだありますので、気になった方はぜひプロジェクトページものぞいてみてください。下記のリンクからアクセスいただけます。

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Source: machi-ya