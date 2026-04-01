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作業環境一式、持ち歩き。

尊師スタイルを叶える「タイプスティックス」で知られるファーイーストガジェットから、持ち歩けるちっちゃなデスク「デスクエニウェア2」が登場しました。

PCもキーボードもしまっちゃってね

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僕が愛するトレイボーのように、膝上にノートPCを置いて作業しやすくしてくれる簡易テーブルのように使います。しかも…

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内部が収納になっていて、ノートPCやタブレット、キーボード、充電器などのガジェット類を収納できるのがお見事！ 本体にハンドルも付いているので、ソファやベッドなどに持ち歩いて作業しちゃおうってコンセプトですね。

また、快適キーボードのHHKBとコラボした限定モデルも登場。

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天板の色やテキスタイルの柄が違うほか、HHKBの滑り落ちを防ぐグリップバーが付属します（通常は別売オプション）。

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ノートPC＋HHKB＋タイプスティックスなど、小さいながらも理想のデスク環境を作り出せるのはニヤニヤの極み。モバイルワークだけでなく、会社でも「ちょっと違う場所で仕事したいな」なタイミングで活躍しそうです。

どちらも発売中で、価格は通常モデルが2万2000円、HHKBコラボモデルが2万4000円。記事執筆時点ではHHKBコラボの方は売り切れでした。さすがの人気だ…。

Source: PFU