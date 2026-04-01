ホームステイ先のおうちの猫ちゃんと仲良くなりたい女の子の光景が、309万再生を超えてたくさんの人に笑顔を届けています。猫ちゃんを驚かせないようにと女の子が静かにしていたところ、自分から女の子に近づいてきてくれた猫ちゃん。

猫ちゃんの行動ひとつひとつに笑顔になってしまう女の子の光景には、「嬉しい気持ちが隠しきれていない姿に癒されます」「表情がコロコロ変わるのが可愛すぎる♡」と絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：ホームステイ先の猫と仲良くなりたくて…『4歳の女の子』がとった素敵な行動】

猫ちゃんのことが気になる娘ちゃん

Instagramアカウント『れい⌇独学ママのバイリンガル育児』に投稿された、女の子と猫ちゃんの光景が話題となっています。

ある日、ホームステイ先のおうちの中で遊んでいた投稿者さんの娘ちゃん。すると、娘ちゃんのそばにホームステイ先で飼われている猫ちゃんが近づいてきました。

大の猫好きである娘ちゃんは猫ちゃんと遊びたそうな様子ですが、猫ちゃんはツンデレな性格。すぐに触ろうとしたら、きっとどこかへ逃げて行ってしまうことでしょう。

そこで娘ちゃんは猫ちゃんが驚かないよう、猫ちゃんが自分から近づいてきてくれるまでそっと見守ることにしたのでした。

猫ちゃんが見つめてきた時には…

猫ちゃんの心の準備ができるまで、自分からは触らず見守ることにした娘ちゃん。すると、猫ちゃんは娘ちゃんのそばなら安心できると思ったのか、娘ちゃんの隣までくるとストンと腰を下ろしたのでした。

その光景を見て、思わず嬉しそうな声が出てしまう娘ちゃん。しかし、すぐに表情を引き締めて猫ちゃんの様子を再び見守ることに。

そうして猫ちゃんが安心できる空間を作っていると、猫ちゃんも娘ちゃんのことが気になってきたのでしょう。猫ちゃんが緊張しないようにと目を逸らしている娘ちゃんの方に視線を向け、ジッと見つめていたといいます。

猫ちゃんからの『しっぽタッチ』にニコニコ♡

そうして静かに猫ちゃんの様子を見守っていた娘ちゃん。その結果…なんと、猫ちゃんはさらに娘ちゃんの傍へと近づいてくれたそう！

娘ちゃんの目の前まできた猫ちゃんは、しっぽをピンと伸ばして娘ちゃんのお顔にしっぽをタッチ。予想外の猫ちゃんからのアピールに、娘ちゃんは思わずニコニコと笑顔になってしまいます。

そんなふたりの穏やかで優しいひとときを見ていたら、なんだかこちらまで温かい気持ちになってしまいます。

こちらの投稿には、「娘ちゃんの嬉しそうな表情見てたら、こちらまでにんまりしてしまいました♡」「こんなにお利口で待てる4歳児すごい！」「猫さんを思いやって、喋らずに待つことができるの素敵すぎます」と絶賛の声が続々と寄せられることに。

Instagramアカウント『れい⌇独学ママのバイリンガル育児』では、そんなバイリンガルな娘ちゃんの笑顔いっぱいの日々が投稿されています。

猫ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「れい⌇独学ママのバイリンガル育児」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。