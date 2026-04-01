今日のおやつはコレに決ーーーめたッ！【セブン-イレブン】沼落ち注意♡「新作スイーツ」

春を感じるスイーツを探しているなら、【セブン-イレブン】の「新作スイーツ」をチェックしてみて。見た目からも味からも春を実感できそうな、魅力的なスイーツが充実しているんです。そこで今回は、ティータイムや夕食後のデザートとしてはもちろん、春のピクニックのお供にもぴったりな、スイーツをまとめました。沼落ちする人が多そうなラインナップなので、早めのチェックをおすすめします！

見た目はシンプル × ずっしり重量感

素朴な見た目の「７プレミアム ずっしりケーキ りんご」は、商品名の通り、重量感のあるずっしりとした重さがありそうなケーキです。公式サイトによると、「スポンジ生地を砕いたケーキクラムを使用」とのことで、しっかりとした食べ応えを実感できそう。トッピングしてあるりんごのコンポートがアクセントになり、満足感のあるおやつタイムを楽しめるかも。

春の味覚のいちごが入った和スイーツ

春の訪れを感じられるいちごを使った和スイーツ「まるごと一粒 宇治抹茶苺大福」は、色鮮やかな抹茶の緑にいちごの赤が映え、見た目にも華やか。いちごがまるまる1粒使われ、満足度も高そうです。餅生地のグリーンは、お花見に持って行っても満開の桜の下で映えそう。せっかく食べるなら、日本茶を添えて、とことん和に浸ってみるのもおすすめ。

お花見気分で味わう、さくらといちごのクレープ

満開の桜の花を連想させる、淡いピンク色の「もっちり和クレープ さくらといちご」。ほんのりピンク色のクレープ生地には、さくら餡とさくらクリーム、いちごソースが入っています。生地だけでなく、中身までピンク一色の和クレープなら、自宅でもお花見気分が楽しめそう。実食した@yuumogu22さんは「さくら餡 & いちごめっちゃ合う」「かなり美味しい」と絶賛しています。

いちごソースが決め手の新感覚ティラミス

注目のキャラクター「エスターバニー」と、セブン-イレブンとのコラボ商品として販売中の「パキっとティラミス いちご」。公式サイトによると「表面のチョコをスプーンでパキパキと割って、中のティラミスムースやスポンジと食べる」のだそうで、新感覚のデザートとして楽しめそう。さらに、@sujiemonさん曰く「いちごソースを追加した甘酸っぱさも美味しい」とのこと。パッケージのキュートなエスターバニーにも注目です。

セブン-イレブンの新作スイーツは、どれも日替わりで食べたくなるような魅力的なものばかり。春を楽しむスイーツが味わえるのは今だけなので、気になるスイーツがあった人は、ぜひ近くの店舗へ足を運んでみてください。

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※こちらの記事では@masaki_19740913様、@yuumogu22様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：河合 ひかる