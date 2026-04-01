イングランド戦後に日本人サポーターがスタンドを清掃した

日本代表のサポーターが、イングランドのサッカーの聖地で見せた振る舞いが大きな反響を呼んでいる。

現地時間3月31日にウェンブリー・スタジアムで行われた国際親善試合のイングランド戦後、スタンドに詰めかけた日本人ファンが清掃活動を実施した。

試合は日本代表が強豪イングランドを相手に粘り強い戦いを見せ、1-0で勝利した。そして、試合後のスタンドでは、持参したポリ袋を手に客席に散らばったゴミを拾い集めるサポーターの姿があった。この光景をウェンブリー・スタジアムの公式SNSが動画とともに「ありがとう」と紹介した。

これまでもワールドカップ（W杯）などの国際大会で話題となってきた日本人の清掃活動だが、サッカーの母国イングランドの象徴的なスタジアムでも同様の光景が繰り広げられたことは、現地の人々に深い感銘を与えたようだ。勝敗を超えた日本人の精神性が、再び世界を驚かせることとなった。

イングランド1部アーセナルでグラウンドキーパーを務める「Ikumi Groundsperson」さんは、自身のXに「ウェンブリースタジアムのスタッフの皆さんも、『あの噂は本当だったんだ』と驚いていました」と投稿。SNS上でも反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）