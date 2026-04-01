明日の『風、薫る』“りん”見上愛、看病のために奔走 村は封鎖へ
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第1週「翼と刀」（第4回）が4月2日に放送される。
【写真】美津（水野美紀）に話をする中村（小林隆）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第4回あらすじ
父・信右衛門（北村一輝）が病に伏し、りんは看病してくれる人を雇おうと家中のお金を集める。
一方、見合い話を進めた美津（水野美紀）と安（早坂美海）は東京から栃木に戻ってこようとするが、村が封鎖されてしまって家に帰ることができない。村境の橋で、美津は一ノ瀬家の元陪臣である中村（小林隆）からあることを聞かされる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】美津（水野美紀）に話をする中村（小林隆）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
父・信右衛門（北村一輝）が病に伏し、りんは看病してくれる人を雇おうと家中のお金を集める。
一方、見合い話を進めた美津（水野美紀）と安（早坂美海）は東京から栃木に戻ってこようとするが、村が封鎖されてしまって家に帰ることができない。村境の橋で、美津は一ノ瀬家の元陪臣である中村（小林隆）からあることを聞かされる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。