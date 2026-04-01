３月３０日（日本時間３１日）の本拠ロッキーズ戦で５年ぶりメジャー復帰登板を果たしながら、３回に右膝を痛めて緊急降板したブルージェイズのコディ・ポンセ投手が一夜明けた３１日（同４月１日）、ＭＲＩ検査を受けた結果、右膝前十字靭帯の損傷と診断され、１５日間の負傷者リスト入りした。

シュナイダー監督は「セカンド・オピニオンを聞いている。期間はわからないが、長期離脱になる。手術を回避できれば幸いだが、それでもかなりの時間を要することに変わりない。今季中の復帰の可能性も少しはあるのか、医師の意見が出揃うまで待っている状況だ」と述べた。ポンセはギブスを着用。指揮官によれば「フラストレーションはあると思うが、状況を受け入れ、気丈にしている」という。ポンセに代わり、中継ぎ右腕エストラダが昇格。この日チームに合流した。ア・リーグ王者にとって手痛い先発４番手の早期離脱となった。

ポンセは、日本ハムと楽天でのＮＰＢを経て昨年は韓国ＫＢＯで１７勝１敗でリーグＭＶＰを獲得。昨オフ、ブ軍と３年総額３０００万ドル（約４７億円）で契約した。