プロレスラーのドラゴン・ダイヤ（27）が31日までに自身のインスタグラムを更新。所属していたDRAGON GATEを退団することを報告した。

自身のSNSで「皆様へご報告です」と題して投稿した。

「まずは突然、試合への出場やSNSの更新が滞ってしまい、ご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます」と謝罪した上で、「これまで団体と今後について話し合いを重ねてまいりましたが、双方の考え方を踏まえた結果、それぞれの道を歩むことが最善であるとの結論に至りました。そのため、自身の将来や生活を見据え、今月をもって退団させていただくこととなりました」と3月いっぱいを持ってDRAGON GATEを退団することを報告した。

そして「今後を見据えた充電期間のため、4月1日より活動を一時休止することとなりました」と明かした。

「これまで団体で得た経験や学びは、私にとってかけがえのない財産です。関係者の皆様には心より感謝しております。また、日頃より応援してくださっているファンの皆様にも、改めて御礼申し上げます」と感謝の言葉を記した上で、「今後につきましては、自分のじる道を歩み、さらに成長した姿でリングに立てるよう精進してまいります。引き続き応援していただけますと幸いです」と締めた。

さらに補足として「自分が発信できない期間に様々な憶測が流れてしまったようですが、大きな怪我や心身の不調、また何かトラブルを起こしたり巻き込まれた事実もありません。特定の団体と契約しているという事実もなく、今回の決断はあくまで自分自身の意思によるものです。ご心配をおかけしてしまい申し訳ありません」と説明した。

ダイヤは17年にDRAGON GATEに入団。18年11月にマスクマンとしてプロレスラーデビュー。21年12月にマスカラ戦に敗れてマスクを失った。団体内では中軽量級のベルトのオープン・ザ・ブレイブゲートやタッグのベルトであるオープン・ザ・ツインゲートなどの王者にも輝いた。

近年では新日本プロレスや海外団体にも参戦していた。