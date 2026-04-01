先ごろ、令和7年度（第76回）芸術選奨文部科学大臣賞／同新人賞の贈呈式が、都内のホテルで行われた。選考審査員を務めた関係で出席した。

私が選考に携わったのは、演芸人が選考対象になる大衆芸能部門。音楽家の大貫妙子さん、タレントの清水ミチコさん、太神楽曲芸師の翁家和助さん、浪曲師の玉川太福さんが選ばれた。

大衆芸能部門以外にも演劇部門、文学部門、美術部門などがあり、演劇部門では歌舞伎俳優の尾上右近さん（新人賞）、映画部門では映画「国宝」の李相日監督（大臣賞）や俳優の広瀬すずさん（新人賞）、メディア芸術部門では漫画家の槇村さとるさん（大臣賞）、放送部門では脚本家でお笑い芸人のバカリズムさん（新人賞）ら、そうそうたる才能が選出された。

審査の詳細は明かせないことになっているが、それぞれの分野に6～7人の選考審査員がいて、10人程度の推薦委員がいる。受賞者が発表されるまで、自分が選考に関わっていることは一切明かせない。いわゆる隠密行動で各種落語会などに出向き、賞にふさわしい方がいないか！ あっと驚くような芸がないか！ と目を光らせる日々が続く。

大衆芸能部門は、他の部門より幅が広く、芸能全般を対象としている。過去の受賞者には、順不同敬称略で藤井フミヤ、ねづっち、藤井風、佐野元春、米津玄師、竹内まりや、五街道雲助、ナイツらが名を連ねる。

電話で「周りに人はいませんか？」

エントリーしたり、ノミネートされたりする賞レースとは違い、受賞の知らせはある日突然、やってくる。

浪曲師の太福さんは、東京・浅草の木馬亭の楽屋で文化庁からの電話を受け、人知れずガッツポーズをしたという。太神楽曲芸師の和助さんは、落語協会事務局長から電話がかかり、第一声は「周りに人はいませんか？」と確認されたという。

受賞の一報を受けても、メディア発表されるまでひと月以上、受賞者は自分が受賞したことを誰にも言えない。そういう縛りがある。

太福さんも和助さんも、寄席に出演している成果が、受賞理由になった。毎日毎日、都内各所で、当たり前のように木戸が開いている寄席。音楽ライブ等であれば、間違いなく自分目当てのファンがやって来るが、そうとは限らないのが寄席の不思議。自分のファンではない客に、自分の芸を見せ、こいつはすごいな！と芸の痕跡を残す。

登場した際の拍手はパラパラでも、持ち時間が終わり、舞台袖に引っ込む際の拍手、いわゆる送り手が大きいことを芸人は目指す。2人は、寄席に欠かせない芸人としてキャリアを積み、その成果が今回、認められた。

贈賞式では、清水ミチコさんが受賞者代表のあいさつに立った。高校時代から俳優の桃井かおりさんや歌手の松任谷由実さんになり切り、夜な夜な部屋でものまねに挑んでいたことが、今へと続く原点だったという。

「私の賞は、私の内側で私を推してくれたレパートリーの皆さんが受賞したんだと思っております。賞金は渡しませんが、感謝だけはお伝えしたいと思います」とスピーチ。普段はあまり笑いが起きない贈賞式だが、爆笑とはいかないまでも、笑いを取ることに成功していた。

年度がかわり令和8年度。誰が選考審査員を務めているのか一切公表はされないが、演芸界のどこかで、選考審査員は隠密審査を続ける。

取材・文/渡邉寧久 内外タイムス