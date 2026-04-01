フィギュアスケート男子の佐藤駿（エームサービス・明大）が３月３１日、今オフでの４回転半ジャンプ（４Ａ）挑戦に意欲を示した。

「４年前から、五輪シーズンが終わったあとにやりたいと思っていた。最初に４Ａに挑戦した羽生（結弦）さんの影響が一番。５月末にハーネスで飛んでみたい。ものすごく難しいジャンプで、どうなるか分からないけど挑戦する所からやってみたい」

同じく４回転半ジャンプ習得に意欲を示している中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）とも「どっちか先に降りるか」と話しているという。出来栄え次第では、実戦で挑戦することも視野に入れる。「理想の構成は４Ａを入れて、試合で降りたい。遠い先かも知れないけど、まずはやってみて感覚をつかみたい」と見据えた。

２月のミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得し、シーズン最終戦となった世界選手権でも安定した演技で３位に入り、大きく飛躍した今季。「五輪で滑ったことで自信が付いたし、大きな大会を経験して世界選手権も緊張しなかった。成長できたのかな」と実感を込めつつ、来季へ「メダルの色を変えてきたい」と意気込んだ。