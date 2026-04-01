トランプ大統領。ホワイトハウスの大統領執務室で大統領令の署名する際に発言した＝31日/ Evan Vucci/Reuters

（CNN）トランプ米大統領は3月31日、米国はイランとの戦争を2〜3週間以内に終結させる可能性があるとの認識を示した。

トランプ氏はホワイトハウスの大統領執務室で、「我々は体制転換を実現した。もっとも、体制転換は私が目標として掲げていたことではなかったのだが。私の目標は一つ、イランに核兵器を保有させないようにすることだった。この目標は達成された。イランが核兵器を持つことはない。我々はこの仕事を完遂しつつあり、おそらくあと2週間、もしかしたらもう数日かかるかもしれない。ただ、イランが持つものを一つ残らず叩（たた）きつぶしたい」と述べた。

そのうえで、合意が成立すれば戦争終結がさらに早まる可能性もあると言い添えた。

「合意に至る可能性はある。イラン側が合意を望んでいるからだ。イランは私以上に合意を望んでいる。ただ、比較的短期間で終結するだろう」としている。

トランプ氏はまた、ホルムズ海峡の再開は他国の問題であるべきだとの考えを改めて示し、ホルムズ海峡の安全を確保するのはこうした国々の責任だとの認識を示した。

「フランスや他国が石油やガスを得たいなら、ホルムズ海峡を通ればいい。現地へ行き、自分たちで対処できるだろう」としている。

さらに「ホルムズ海峡で何が起ころうと、我々が関知することではない」とも述べた。