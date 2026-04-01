俳優の窪塚洋介（46）の妻で、起業家でユーチューバーの“PINKY”こと窪塚優香さん（42）が1日までに自身のインスタグラムを更新。夫と長女とともに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れたことを明かした。

「本が出たご褒美に久しぶりにまるっと1日お休みにして USJに連れて行ってもらいました」と報告した。

「今回のお目当ては『呪術廻戦』と『名探偵コナン』コラボのアトラクション #呪術廻戦 の4Dシアターは高専時代の五条先生と夏油様が出てくる胸熱展開 呪術フードも堪能したし 限定グッズも大人買いしてしまったよー（早速、呪術コーデを楽しむの図）」とつづった。

「25周年パレードはキャラ盛り沢山で可愛かった」と優香さん。「#名探偵コナン のリアル脱出ゲームも凄かった（ネタバレ禁止なので語彙力少なめ） 娘と夫がどんどん謎を解いていく姿がキュンでした 私は全く役に立たなかったw」と記した。

「定番のミニオン、ハリポタ、ワンダーランド、SINGも満喫 25周年のUSJ！益々パワーアップしてて楽しすぎた 次回はフリーレンコラボ目指して行くぞ〜」とし、「#USJ」「#25周年」と添えた。