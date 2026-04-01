「すごー！！」近藤千尋、「ワンオペ弾丸！グアム旅」ショットを公開！ 「母と子の素敵な時間」
モデルの近藤千尋さんは3月30日、自身のInstagramを更新。「ワンオペ弾丸！グアム旅」の様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】「ワンオペ弾丸！グアム旅」
ファンからは「ワンオペ？ すごー！！」「3姉妹娘を連れてグアム旅行に行ったのがすごすぎる」「母と子の素敵な時間だね！」「いいなグアム」「リフレッシュできたみたいで良かった」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】「ワンオペ弾丸！グアム旅」
「3姉妹娘を連れてグアム旅行に行ったのがすごすぎる」近藤さんは「ワンオペ弾丸！グアム旅笑笑(私の両親もいたから安心安全)」とつづり、19枚の写真と1本の動画を投稿。「パパはお仕事のため来れなかったので寂しい気持ちもありましたが…」と、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんは不在の海外旅行となったようです。娘たちとプールや食事を楽しむ姿が写っています。
過去にはハワイ旅行ショットを公開1月7日には、ハワイ旅行の様子を公開した近藤さん。この時は太田さんも一緒だったようで、夫婦でのラブラブなツーショットも載せています。ファンからは「カップル感すごい」「理想家族」「三姉妹ちゃんたちがかわいすぎる」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)