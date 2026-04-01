脊柱管狭窄症の原因は『仙骨のずれ』にあり！痛みを改善する背骨コンディショニング体操

腰部脊柱管狭窄症は、仙骨のずれが原因！

背骨コンディショニングで腰部脊柱管狭窄症の予防・改善腰部脊柱管狭窄症の根本原因は「仙骨のずれ」にあった

一般的に『椎骨の椎孔(ついこう)の連なりでできる脊柱管が何らかの原因によって狭くなり、中を通る神経や血管が圧迫されて、腰痛や下肢のしびれを起こす』とされる、脊柱管狭窄症。根本的な治療法がないために、一般には治りにくい病気といわれています。腰や足のしびれや痛みのほか続けて歩くことができない間欠性跛行(かんけつせいはこう)はもっとも特徴的な症状のひとつです。

背骨コンディショニングでは、このような脊柱管狭窄症の原因も、仙骨のずれによる腰椎のゆがみと考えます。これは脊柱管狭窄症だけでなく、椎間板ヘルニアやすべり症などの病名がついた場合も同じです。

なぜ腰椎4番と5番の間で脊柱管がずれてしまうのか

たとえば、仙骨が後方にずれると腰椎も一緒にずれますが、そのとき仙骨とその上の腰椎５番だけがずれて４番がそのままだと、４番と５番の脊柱管にずれが出てしまいます。こうして４番と５番の間で脊柱管がずれて狭くなったところが、「脊柱管狭窄症」と呼ばれるのです。そして、神経が引っ張られて痛むだけでなく、その先の足の筋肉が固くなって足がつったり、重だるかったりなどの症状が現れます。

一般的に、仙骨は動かないとされているため、病院などでは椎骨のずればかりに注目しますが、脊柱管狭窄症と診断された方のレントゲンなどを見ると、必ず仙骨がずれています。仙骨を正しい位置に戻して腰椎の前弯ができれば、引っ張られていた神経がゆるみ、脊柱管の狭窄も解消して痛みはなくなります。

右上図のように仙骨がずれることで仙骨と一緒に真上の腰椎5番が影響を受けて変位します。腰椎4番は通常の位置にあるために、腰椎4番と5番の間にずれを生じて、それにともない、そこを通る脊柱管もずれて細くなり神経を引っ張ってしまい下肢のしびれや痛みを起こします。「脊柱管狭窄症」が原因でなく、「脊柱管狭窄症」と診断されるほど、仙骨と共に腰椎がずれているだけです。原因は仙骨や腰椎を支える筋力が弱いのです。老化現象ではありません。

一般的にいわれる脊柱管狭窄症の特徴

間欠性跛行…しばらく歩いていると足のしびれや痛みを感じ、歩きにくくなりますが、前かがみの姿勢で休むことで楽になり、再び歩けるようになります。

老化現象が原因のひとつとして考えられ、50～80代の発症が多くなります。

【実践】脊柱管狭窄症を改善・予防する2つの矯正ストレッチ

【ゆるめる矯正体操】うつ伏せ足たおし ストレッチ

腰部脊柱管狭窄症の予防・改善に背骨コンディショニングでストレッチ体操① ゆるめる・矯正する部位：仙骨、腰椎 うつ伏せ足たおし：仙骨と腰椎を同時にゆるめる

うつ伏せに寝て、床の上に両手を重ねあごを乗せます。足を腰幅に広げて膝を曲げ、足裏を天井に向けます。

うつ伏せ足たおし ストレッチ体操のやり方

【1】うつ伏せに寝て、床の上に両手を重ねあごを乗せます。足を腰幅に広げて膝を曲げ、足裏を天井に向けます。

【2】両足を同じ方向に倒します。まず、両足の内側を床につけるように倒し、つぎに反対側に倒して両足の外側をつけるようにします。

︎往復2秒ほどで、30往復行う。

うつ伏せ足たおし ストレッチ体操のバリエーション

慣れてきたら、両手を肩幅に広げて肘を立てて行いましょう。

うつ伏せ足たおし ストレッチ体操のポイント

倒すときに顔は真っすぐ前を向いたままで、肩を動かさないようにします。

両足を倒すとき、反動をつけないで行ってください。

【矯正体操】開脚膝たおし（腰椎） ストレッチ

腰部脊椎狭窄症の予防・改善に背骨コンディショニングでストレッチ体操②

矯正部位：腰椎 開脚膝たおし：後ろにずれた腰椎を正しい位置へ

ゆがんだ腰椎をほぐし、後ろにずれた腰椎を矯正します。タオルと体重を使い、腰椎に働きかけ捻転を矯正します。

開脚膝たおし（腰椎） ストレッチ体操のやり方

【1】仰向けに寝て、タオルを丸めて骨盤のすぐ上のあたり（腰椎4～5番）に横向きに入れ、両手を胸の横に添えて両膝を立てます。仙骨枕を使う場合はカーブ面をあてます。背中が痛い場合はタオル・仙骨枕を入れずに行います。

【2】できるだけ膝の内側を床につけるように倒し、3秒ほどキープしたら、元の位置に戻します。

︎30往復行う。

開脚膝たおし（腰椎） ストレッチ体操のポイント

膝を倒すときは、肩が浮かないように注意します。

上体はできるだけ動かさないようにします。

胸椎のゆがみは内臓機能低下の原因となる

胸椎の６～８番の右側は肝臓と胆のう、左側は胃やすい臓とつながっているほか、胸椎10～12番は小腸や腎臓に、腰椎４、５番の前枝は大腸につながります。胸椎がゆがむと、これらの臓器につながる神経に伝導異常が起こり、筋肉だけでなく、臓器を構成する組織全体が固くなり、内臓機能が低下してしまいます。

内臓壁が固くなっている場合、脇腹をたたくと痛みを感じます。ずれている胸椎を矯正するだけで固さがほぐれ、血液検査の結果も改善します。

胸椎3～5

主に関係する神経

胸椎のゆがみからくる主な症状

肋間神経

関連する器官・部位

胴体、内臓

考えられる主な症状

肋間神経痛、アトピー、乳がん、肺気腫、肺がん、弁膜症、狭心症、不整脈、ぜん息

胸椎1～4

主に関係する神経

胸心臓神経

関連する器官・部位

胴体、内臓

考えられる主な症状

肋間神経痛、アトピー、乳がん、肺気腫、肺がん、弁膜症、狭心症、不整脈、ぜん息

胸椎6～8

主に関係する神経

肋間神経

関連する器官・部位

胴体、内臓

考えられる主な症状

肝機能障害、胆のう障害、胃、十二指腸、すい臓の障害、糖尿病

胸椎5～9

主に関係する神経

大内臓神経

関連する器官・部位

胴体、内臓

考えられる主な症状

肝機能障害、胆のう障害、胃、十二指腸、すい臓の障害、糖尿病

胸椎9～12

主に関係する神経

肋間神経

関連する器官・部位

胴体、内臓

考えられる主な症状

腎臓・副腎・ひ臓障害、血小板・白血球造血不良、小腸障害、輸尿管障害

胸椎10～12

主に関係する神経

小内臓神経

関連する器官・部位

胴体、内臓

考えられる主な症状

腎臓・副腎・ひ臓障害、血小板・白血球造血不良、小腸障害、輸尿管障害

出典：『一生痛みのないカラダをつくる 背骨コンディショニング 仙骨のゆがみを整え、全身の不調を根本から改善する症状別プログラム』著/日野秀彦