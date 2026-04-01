東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6900 高値0.6904 安値0.6834
0.6995 ハイブレイク
0.6949 抵抗2
0.6925 抵抗1
0.6879 ピボット
0.6855 支持1
0.6809 支持2
0.6785 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5747 高値0.5749 安値0.5698
0.5816 ハイブレイク
0.5782 抵抗2
0.5765 抵抗1
0.5731 ピボット
0.5714 支持1
0.5680 支持2
0.5663 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3916 高値1.3967 安値1.3906
1.4014 ハイブレイク
1.3991 抵抗2
1.3953 抵抗1
1.3930 ピボット
1.3892 支持1
1.3869 支持2
1.3831 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6900 高値0.6904 安値0.6834
0.6995 ハイブレイク
0.6949 抵抗2
0.6925 抵抗1
0.6879 ピボット
0.6855 支持1
0.6809 支持2
0.6785 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5747 高値0.5749 安値0.5698
0.5816 ハイブレイク
0.5782 抵抗2
0.5765 抵抗1
0.5731 ピボット
0.5714 支持1
0.5680 支持2
0.5663 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3916 高値1.3967 安値1.3906
1.4014 ハイブレイク
1.3991 抵抗2
1.3953 抵抗1
1.3930 ピボット
1.3892 支持1
1.3869 支持2
1.3831 ローブレイク