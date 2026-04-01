東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6900　高値0.6904　安値0.6834

0.6995　ハイブレイク
0.6949　抵抗2
0.6925　抵抗1
0.6879　ピボット
0.6855　支持1
0.6809　支持2
0.6785　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5747　高値0.5749　安値0.5698

0.5816　ハイブレイク
0.5782　抵抗2
0.5765　抵抗1
0.5731　ピボット
0.5714　支持1
0.5680　支持2
0.5663　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3916　高値1.3967　安値1.3906

1.4014　ハイブレイク
1.3991　抵抗2
1.3953　抵抗1
1.3930　ピボット
1.3892　支持1
1.3869　支持2
1.3831　ローブレイク